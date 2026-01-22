ETV Bharat / state

बीसीसीएल की ओपन कास्ट परियोजना का रास्ता काटा, विरोध करने पर कोल कर्मियों के साथ मारपीट, प्रतिरोध में सड़क जाम

धनबाद: बीसीसीएल लोदना एरिया 10 में संचालित एनटी एसटी परियोजना का रास्ता काट दिया गया. इसका विरोध करने पर परियोजना में काम करने वाले कोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई. कोल कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. जिसमें कई कोल कर्मी घायल हो गए. घायल कर्मियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

रास्ता काटने और कोल कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक कुम्भनाथ सिंह और एलबी सिंह पर लगा है. घटना के विरोध में बीसीसीएल कर्मचारियों ने अलग-अलग यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ तीसरा थाना क्षेत्र के झरिया-बलियापुर मुख्य सड़क को ठाकुर मोड़ के समीप जाम कर दिया. इस कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया.

प्रदर्शन के दौरान बयान देते मजदूर संघ के नेता और एटक सदस्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंची पुलिस

जानकारी मिलने के बाद तीसरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गई है. यूनियन के प्रतिनिधियों ने पहले परियोजना का रास्ता खोलने की मांग की है. मांगें पूरी नहीं होने पर एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है.

वहीं घटना को लेकर जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) के महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि बीसीसीएल की अपनी एनटी एसटी परियोजना चलती है. जिसमें बीसीसीएल के करीब 1300 कर्मचारी काम करते हैं. 10 सालों तक अनवरत प्रोडक्शन के लिए सभी ट्रेड यूनियन के साथ एक लिखित करार भी हुआ था, लेकिन बगल में ही चल रही एटी देव प्रभा प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी को लाभ पहुंचाने के मकसद से बीसीसीएल की अपनी परियोजना का रास्ता काट दिया गया.