बीसीसीएल की ओपन कास्ट परियोजना का रास्ता काटा, विरोध करने पर कोल कर्मियों के साथ मारपीट, प्रतिरोध में सड़क जाम

धनबाद में सड़क जाम कर कोल कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं. कोल कर्मियों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Coal workers assaulted In Dhanbad
धनबाद में सड़क जाम कर विरोध जताते कोल कर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : January 22, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
धनबाद: बीसीसीएल लोदना एरिया 10 में संचालित एनटी एसटी परियोजना का रास्ता काट दिया गया. इसका विरोध करने पर परियोजना में काम करने वाले कोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई. कोल कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. जिसमें कई कोल कर्मी घायल हो गए. घायल कर्मियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

रास्ता काटने और कोल कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक कुम्भनाथ सिंह और एलबी सिंह पर लगा है. घटना के विरोध में बीसीसीएल कर्मचारियों ने अलग-अलग यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ तीसरा थाना क्षेत्र के झरिया-बलियापुर मुख्य सड़क को ठाकुर मोड़ के समीप जाम कर दिया. इस कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया.

प्रदर्शन के दौरान बयान देते मजदूर संघ के नेता और एटक सदस्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंची पुलिस

जानकारी मिलने के बाद तीसरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गई है. यूनियन के प्रतिनिधियों ने पहले परियोजना का रास्ता खोलने की मांग की है. मांगें पूरी नहीं होने पर एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है.

वहीं घटना को लेकर जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) के महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि बीसीसीएल की अपनी एनटी एसटी परियोजना चलती है. जिसमें बीसीसीएल के करीब 1300 कर्मचारी काम करते हैं. 10 सालों तक अनवरत प्रोडक्शन के लिए सभी ट्रेड यूनियन के साथ एक लिखित करार भी हुआ था, लेकिन बगल में ही चल रही एटी देव प्रभा प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी को लाभ पहुंचाने के मकसद से बीसीसीएल की अपनी परियोजना का रास्ता काट दिया गया.

Coal workers assaulted In Dhanbad
आक्रोशित लोगों को समझाती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

सड़क जाम रखने की चेतावनी

रास्ता काटे जाने का विरोध करने पर कोल कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया. कई कोल कर्मी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. उन्होंने कहा कि जबतक रास्ता चालू नहीं हो जाता है, तबतक सड़क जाम रहेगी.

Coal workers assaulted In Dhanbad
आक्रोशित लोगों को समझाती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

अभिषेक सिंह ने कहा कि यदि रास्ता चालू करने में विलंब हुआ तो प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी का चक्का जाम कर दिया जाएगा. फिलहाल सभी ट्रेड यूनियनों के द्वारा संयुक्त रूप से विरोध किया जा रहा है. सभी ट्रेड यूनियन सड़क जाम में शामिल हैं. पुलिस मौके पर मौजूद हैं. लोगों को समझाने-बुझाने में पुलिस जुटी है.

