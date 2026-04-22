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कोयला ढुलाई करने वाले हाइवा में लगी आग, राहुल दुबे गैंग ने ली घटना की जिम्मेवारी

हजारीबाग के बड़कागांव में कोयला ढुलाई करने वाले हाइवा में आग लगाने की घटना घटी है.

Fire breaks out in tipper truck
हाइवा में लगी आग (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 8:00 PM IST

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हजारीबाग: जिले के बड़कागांव स्थित एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना से बानादाग रेलवे स्लाइडिंग तक कोयले की ढुलाई करने वाले खाली हाइवा में आग लगा दी गई. वहां एक पर्चा भी पाया गया है, जो इस ओर इशारा करता है कि किसी असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम देकर भय फैलाने का प्रयास किया है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राहुल दुबे गैंग के नाम पर छोड़ा गया पर्चा

आमतौर पर अपराधी रात में घटना को अंजाम देते हैं लेकिन इस बार दिनदहाड़े घटना को अंजाम देखकर भय फैलाने का काम किया गया है. छोड़े गए पर्चे में मैनेंज करने की बात कही गई है. पर्चा राहुल दुबे गैंग के नाम पर छोड़ा गया है. पर्चा में कहा गया है कि काम करने से पहले मैनेज करो अन्यथा गोली नहीं बम चलेंगे.

घटना के बाद चालकों में भय का माहौल

वहीं मौके पर पुलिस ने पर्चा जब्त कर लिया है. इस घटना में हाइवा चालक घायल है. जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. पुलिस चालक से घटना के बारे में जानकारी ले रही है. घटना के बाद कुछ देर के लिए कोयला ट्रांसपोर्टेशन का काम भी रुक गया है. क्योंकि इस घटना के बाद से चालक काफी भयभीत है.

बड़कागांव में एक हाइवा में आग लगने की घटना घटी है. इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है या फिर कुछ और कारण है, इसे लेकर जांच की जा रही है. एक पर्ची घटनास्थल से प्राप्त हुई है. इसे लेकर भी जांच की जाएगी: दीपक सिंह, थाना प्रभारी, बड़कागांव

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कोयला ढुलाई करने वाले हाईवा में आग
COAL TRANSPORTING VEHICLE FIRE

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