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कोयला ढुलाई करने वाले हाइवा में लगी आग, राहुल दुबे गैंग ने ली घटना की जिम्मेवारी

हजारीबाग: जिले के बड़कागांव स्थित एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना से बानादाग रेलवे स्लाइडिंग तक कोयले की ढुलाई करने वाले खाली हाइवा में आग लगा दी गई. वहां एक पर्चा भी पाया गया है, जो इस ओर इशारा करता है कि किसी असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम देकर भय फैलाने का प्रयास किया है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राहुल दुबे गैंग के नाम पर छोड़ा गया पर्चा

आमतौर पर अपराधी रात में घटना को अंजाम देते हैं लेकिन इस बार दिनदहाड़े घटना को अंजाम देखकर भय फैलाने का काम किया गया है. छोड़े गए पर्चे में मैनेंज करने की बात कही गई है. पर्चा राहुल दुबे गैंग के नाम पर छोड़ा गया है. पर्चा में कहा गया है कि काम करने से पहले मैनेज करो अन्यथा गोली नहीं बम चलेंगे.

घटना के बाद चालकों में भय का माहौल