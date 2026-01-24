ETV Bharat / state

पाकुड़ में पत्थरों के बाद अब कोयला की लोडिंग हुई बंद, सरकार को राजस्व का नुकसान

पाकुड़ और साहिबगंज में एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर शनिवार को कोयला की ढुलाई बंद रही.

DEMAND EXPRESS TRAINS STOP IN PAKUR
पाकुड़ से कोयला की ढुलाई ठप (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 24, 2026 at 6:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: जिला मसेत साहिबगंज में रेल सुविधाओं का विस्तार, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन का परिचालन शुरू करने की लगातार मांग हो रही है. जिसको लेकर रेल मार्ग से कोयले की ढुलाई पाकुड़ जिले के लोटामारा रेलवे साइडिंग से शनिवार को बंद कर दी गई है.

जेएमएम विधायकों के आह्वान पर पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक एवं नोर्थ कोल ब्लॉक से उत्खनित कोयला पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को जाती है. जिसकी आपूर्ति शनिवार से रेल मार्ग के जरिए नहीं हो पाई है. कोयला की ढुलाई बंद कर दिए जाने के कारण पहले दिन रेलवे को लगभग भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है.

demand express trains stop in Pakur (demand express trains stop in Pakur)

यात्रियों की सुविधा के दिशाओं पर शीघ्र पहल की जाएगी: पीआरओ, हावड़ा रेलवे डिवीजन

पाकुड़ जिले के दोनों कोल परियोजना द्वारा कोयले की ढुलाई बंद कर दिए जाने के मामले को लेकर हावड़ा रेलवे डिवीजन के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिवराम मांझी ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोयले की ढुलाई बंद कर दिये जाने और रेल यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित मांगों की जानकारी रेल प्रशासन को है. उन्होने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और रेल यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाए जाने की मांग पर रेलवे गंभीर है और शीघ्र इस दिशा में पहल भी की जाएगी.

demand express trains stop in Pakur
पाकुड़ स्टेशन पर खड़ी कोयला लोडेड मालगाड़ी (ईटीवी भारत)

पत्थरों की लोडिंग भी हुई बंद

सात दिनों से मालपहाड़ी रेलवे साइडिंग से पत्थर व्यवसायियों द्वारा पत्थरों की लोडिंग भी बंद कर दी गई है. जिसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों को मालगाड़ियों से पत्थर नही पहुंच पा रहा है. कोयले की ढुलाई रेल मार्ग से बंद कर दिये जाने के मामले में जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि हमारी लड़ाई रेलवे से है. उन्होने कहा कि रेलवे को पाकुड़ और साहिबगंज जिले से करोड़ों रुपए का राजस्व माल ढुलाई के एवज में मिल रहा है. लेकिन रेल यात्रियों की सुविधाओं पर हावड़ा एवं मालदा रेल डिवीजन और पूर्वी रेलवे कोलकाता कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि व्यवसायियों द्वारा एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, स्टेशन में रेल सुविधाए बढ़ाने आदि मांगों के लेकर जो आंदोलन शुरू किया गया है, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा समर्थन किया है. रेल मार्ग से कोयला पंजाब और पश्चिम बंगाल विद्युत ताप परियोजना को भेजी जाती है. यदि कोयले की ढुलाई आने वाले दिनों तक बंद रही तो निश्चित रूप से रेलवे के अलावे केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व के अलावा दोनों राज्यों में विद्युत उत्पादन पर असर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: रेलवे ने पूरी नहीं की मांग तो 24 जनवरी से कोयला की ढुलाई होगी बाधित: जेएमएम विधायक

पाकुड़ रेलवे स्टेशन में पानी के लिए मचा हाहाकार, पानी के अभाव में रेल यात्री और रेलकर्मी परेशान - Water Problem In Pakur

पाकुड़ में फोर्थ लाइन बिछाने के बाद मिलेंगी नई ट्रेनें, कई नई सवाड़ी गाड़ी और एक्स्प्रेस का होगा स्टॉपेज: जीएम

TAGGED:

RAILWAY FACILITIES IN PAKUR
पाकुड़ में एक्सप्रेस ट्रेन की मांग
COAL TRANSPORTATION STOPPED
PAKUR
DEMAND EXPRESS TRAINS STOP IN PAKUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.