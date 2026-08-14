धनबाद में कोयला कारोबारी ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस मामले की जांच में जुटी
धनबाद में एक कोयला कारोबारी ने शुक्रवार सुबह खुद की जान लेने की कोशिश की. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : August 14, 2026 at 2:56 PM IST
धनबाद: सरायढेला थाना क्षेत्र के मोतीनगर में शुक्रवार की अहले सुबह फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. 50 वर्षीय कोयला कारोबारी दीपक शर्मा ने आत्महत्या की कोशिश की. गंभीर हालत में उन्हें पहले SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर किया गया. फिलहाल कारोबारी की हालत चिंताजनक बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
बताया जा रहा है कि मोतीनगर निवासी कोयला कारोबारी दीपक शर्मा पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे. शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे अचानक उनके घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. इसके बाद परिजनों और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई. फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है.
कोयला कारोबारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी है. गोली गर्दन में लगी है और फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. अभी फर्द बयान नहीं लिया जा सका है. पुलिस फर्द बयान लेने का प्रयास कर रही है और पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है:- मंजीत सिंह, सरायढेला थाना प्रभारी
इधर घटना की सूचना मिलने के बाद सरायढेला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया है. हालांकि, कारोबारी ने किन परिस्थितियों में खुदकुशी की कोशिश की. इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस के अनुसार, घायल कारोबारी का फर्द बयान अभी नहीं लिया जा सका है. पुलिस फर्द बयान लेने का प्रयास कर रही है. बयान सामने आने के बाद घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
ये भी पढ़ें: सरायकेला में गम्हरिया स्टेशन के पास होटल संचालक पर अंधाधुंध फायरिंग, कमर में लगी गोली
बीसीसीएल कर्मी को अपराधियों ने मारी गोली, विधायक शत्रुघ्न महतो ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
मोबाइल नहीं देने पर युवक को मारी गोली, चेन और नकदी लूटकर फरार हुए बदमाश