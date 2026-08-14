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धनबाद में कोयला कारोबारी ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस मामले की जांच में जुटी

धनबाद: सरायढेला थाना क्षेत्र के मोतीनगर में शुक्रवार की अहले सुबह फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. 50 वर्षीय कोयला कारोबारी दीपक शर्मा ने आत्महत्या की कोशिश की. गंभीर हालत में उन्हें पहले SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर किया गया. फिलहाल कारोबारी की हालत चिंताजनक बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

बताया जा रहा है कि मोतीनगर निवासी कोयला कारोबारी दीपक शर्मा पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे. शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे अचानक उनके घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. इसके बाद परिजनों और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई. फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है.