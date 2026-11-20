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धनबाद के निरसा में CISF की टीम पर हमला, कोयला तस्करों ने वाहन में की तोड़फोड़

धनबाद के निरसा में CISF की टीम पर हमला ( ETV Bharat )

धनबादः जिला के निरसा में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने गई CISF और ECL की संयुक्त सुरक्षा टीम पर हमला हुआ है. राजा कोलियरी में अवैध खनन के 24 मुहानों को बंद कर लौट रही टीम को बराकर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के पास निशाना बनाया गया. जंगल में घात लगाकर बैठे 8 से 10 हमलावरों ने जवानों की गाड़ी में तोड़फोड़ की और जब्त की गई एक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए. हालांकि, अतिरिक्त जवानों के मौके पर पहुंचने से वाहन चालक और दो जवान बाल-बाल बच गए.

निरसा में कोयला तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सुरक्षा टीम भी उनके निशाने पर है. गुरुवार की शाम राजा कोलियरी में छापेमारी कर लौट रही CISF और ECL की संयुक्त टीम पर हमला किया गया. बताया जाता है कि टीम ने अभियान के दौरान अवैध खनन के 24 मुहानों को बंद कराया था. साथ ही चोरी का कोयला ढोने में इस्तेमाल की जा रही दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की थीं.