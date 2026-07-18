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कोयला घोटाला: रामगोपाल अग्रवाल 22 जुलाई तक एसीबी की रिमांड में, 8 जुलाई को हुए थे गिरफ्तार

रामगोपाल अग्रवाल कोल स्कैम ( ETV Bharat Chhattisgarh )