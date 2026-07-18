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कोयला घोटाला: रामगोपाल अग्रवाल 22 जुलाई तक एसीबी की रिमांड में, 8 जुलाई को हुए थे गिरफ्तार

कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के बाद रामगोपाल अग्रवाल से शराब घोटाला मामले में भी अलग से पूछताछ की जाएगी.

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रामगोपाल अग्रवाल कोल स्कैम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 7:46 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: कोयला घोटाला, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल को एसीबी ने 8 जुलाई को गिरफ्तार किया था. 9 जुलाई को कोर्ट में पेश किया गया. 17 जुलाई को उनकी रिमांड खत्म हुई. इसके बाद फिर से पुलिस रिमांड मांगी गई और कोर्ट ने 22 जुलाई तक एसीबी को रिमांड दे दी है.

22 जुलाई तक रामगोपाल अग्रवाल एसीबी की कस्टडी में रहेंगे और उनसे कोयला घोटाला मामले में और भी पूछताछ होनी. 22 जुलाई को राम गोपाल अग्रवाल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के बाद रामगोपाल अग्रवाल से शराब घोटाला मामले में भी अलग से पूछताछ की जाएगी.

ईडी के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया "एसीबी को प्रवर्तन निदेशालय ने जो जानकारी शेयर की थी जिसमें कोयला घोटाला और शराब घोटाले का मामला शामिल है. इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद कार्यवाही जारी रखी थी. इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी. बाद में जांच के दौरान आगे पता चला कि रामगोपाल अग्रवाल जो की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे. उनके द्वारा कोयला घोटाला शराब घोटाला से अवैध पैसे की प्राप्ति की गई है. शराब और कोयला घोटाले से मिले पैसे को राम गोपाल अग्रवाल ने इधर-उधर करने के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी किया है.

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कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

काफी दिनों से फरार राम गोपाल अग्रवाल की तलाश की जा रही थी. बाद में ईओडब्ल्यू एसीबी के समक्ष सरेंडर हुआ. उसके खिलाफ नान बेलेबल वारंट जारी था. उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की गई. इसके पहले कोयला घोटाला मामले में रिमांड ली गई थी जो आज समाप्त हो रही थी. लेकिन कुछ और लोगों से कंसर्न कराना है जो इस मामले के अन्य अभियुक्त हैं. उनको आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है. रिमांड को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से निवेदन किया गया था. कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में 22 जुलाई तक कस्टोडियल रिमांड दी है."

शराब घोटाले मामले में भी रामगोपाल अग्रवाल ने बहुत सारा पैसा ट्रैवल किया है. प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया है की लक्ष्मी नारायण बंसल और कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा पैसा रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया जाता था. शराब घोटाले का जो सिंडिकेट था. अनवर ढेबर एवं अन्य इन सब के थ्रू पैसा रामगोपाल तक पहुंचता था. गिरफ्तार करने के लिए एक अनुमति कोर्ट से मांगी थी जो कि न्यायालय ने हमें प्रोवाइड की है. कोयला मामले में हम पहले से ही 22 जुलाई तक रिमांड ले चुके थे. शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने 25 जुलाई तक ज्यूडिशियल रिमांड ग्रांट की है.

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