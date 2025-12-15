ETV Bharat / state

कोल लेवी वसूली केस: जयचंद कोशले के खिलाफ 1000 पेज का चालान पेश

जुलाई 2024 में 15 आरोपी जिसमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, पारेख कुर्रे, राहुल सिंह, रोशन कुमार सिंह एवं वीरेन्द्र जायसवाल के खिलाफ ईओडब्ल्यू के द्वारा अवैध कोल लेवी प्रकरण में प्रथम चालान पेश किया गया था. अक्टूबर 2024 में 2 आरोपी जिसमें मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी और अक्टूबर 2025 में 2 आरोपी देवेन्द्र डडसेना और नवनीत तिवारी के खिलाफ पूरक चालान पेश किया.

रायपुर: अवैध कोल लेवी वसूली केस में EOW और ACB ने आरोपी जयचंद कोशले के खिलाफ रायपुर कोर्ट में 1000 पन्नों का चालान पेश किया. आरोपी केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद हैं.



क्या है आरोप

आरोप है कि जयचंद कोशले उर्फ जय सौम्या चौरसिया के अधीनस्थ रहकर तत्कालीन मुख्यमत्री सचिवालय में निज सहायक था. अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त नगद राशि का वास्तविक रिसीवर और मध्यस्थ था. EOW और ACB के द्वारा जब्त की गई डायरी में "जय" नाम से अंकित सभी एंट्रियां जय/सौम्या चौरसिया से संबंधित हैं. आरोपों के मुताबिक डायरी में उल्लेख कि गई चीजें उसी के माध्यम से संचालित अवैध लेन-देन की पुष्टि करती हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक जयचंद कोशले अपराध की पूरी श्रृंखला में एक अनिवार्य कड़ी रहा. जिसने न केवल अवैध धनराशि को भौतिक रूप से प्राप्त किया बल्कि उसे आगे सौम्या चौरसिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाई. इस प्रकार वह अपराध से अर्जित धन की रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर की प्रक्रिया में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा.



करोड़ों की रकम का हुआ हेर फेर

जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी जयचंद कोशले सौम्या चौरसिया के निर्देश पर सूर्यकांत तिवारी के निवास स्थान और अन्य जगहों से रकम प्राप्त करके वह मनीष उपाध्याय या सौम्या चौरसिया के बताए गए शख्स को देता था. आरोपी के द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली से लगभग 7 से 8 करोड़ की रकम सौम्या चौरसिया के लिये प्राप्त किया गया. इसके साथ ही सूर्यकांत तिवारी और उसके लिये कार्य करने वाले अन्य आरोपियों के मोबाइल से जब्त डिजिटल साक्ष्य में लेवी से प्राप्त रकम का हिसाब-किताब और रियल टाइम एंट्री के लिए बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप में 'जय" के नाम से संबंधित अनेक खाते की जानकारी सामने आई है, जो आरोपी जयचंद कोशले की अपराध में संलिप्तता को प्रमाणित करती है.

जयचंद कोशले के खिलाफ 1000 पेज का चालान पेश (ETV Bharat)

एंट्री और चैट्स से हुआ खुलासा

जांच में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के बीच भी ऐसे चैट्स प्राप्त हुए हैं, जो आरोपी द्वारा किये गये गोपनीय कार्यों एवं महत्वपूर्ण फाइलों और दस्तावेज को सौम्या चौरसिया के निर्देश पर अनिल टुटेजा तक पहुंचाने की कड़ी को भी स्थापित करते हैं. सौम्या चौरसिया के निर्देश पर विभिन्न व्यक्तियों तक अवैध रकम पहुंचाने और अवैध रकम दिये जाने से संबंधित तथ्य और एंट्री भी साक्ष्य एवं चैट्स में प्राप्त हुई हैं.





20 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश

आरोप है कि अभियुक्त जयचंद कोशले अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त रकम का रिसीवर और मध्यस्थ होने के साथ-साथ, उसने स्वयं के लिये भी उक्त अवैध राशि का हिस्सा प्राप्त कर अवैध लाभ अर्जित किया. इस राशि का निवेश स्वयं के नाम से और अपने परिवारजनों के नाम से संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया. उक्त संपत्तियों के संबंध में जांच की जा रही है. इस मामले में संभावित अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है. अब तक इस मामले में कुल 20 आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश हो चुका है.



