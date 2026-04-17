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एशिया के चर्चित पलामू के राजहरा कोलियरी से 16 वर्षों के बाद शुरू हुआ कोयला उत्पादन, स्थानीय लोगों ने जताई खुशी

पलामूः एशिया के चर्चित राजहरा कोलियरी से 16 वर्षों के बाद उत्पादन शुरू हुआ है. इस उपलक्ष्य पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए शुक्रवार को भव्य पूजा आयोजित की. इस पूजा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और कोलियरी के शुरू होने पर खुशी जताई.2010 से पलामू के राजहरा कोलियरी में माइनिंग बंद था.

कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने जनवरी में आधिकारिक तौर पर कोयला उत्पादन शुरू करने का उद्घाटन किया था. अब कोलियरी से उत्पादन कार्य शुरू हो गया है. राजहरा में 4.9 मिलियन टन कोयला का भंडार है, जो जी 9 की श्रेणी का है. राजहरा का कोयला पूरे विश्व में चर्चित रहा है. 2027 तक राजहरा से कोयला का उत्पादन होना है.

मजदूर नेता और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, राजहरा देश के सबसे पुराने कोयला खदानों में से एक है. 1842 में राजहरा से कोयला का उत्पादन शुरू हुआ था और 1991 तक भूमिगत खदान के आधार पर कोलियरी का संचालन हो रहा था. 1991 से ओपन कास्ट माइनिंग की शुरुआत हुई थी. डायरेक्टर जेनरल माइंस एंड सेफ्टी के गाइडलाइन के आधार पर 2010 में कोलियरी से उत्पादन कार्य को बंद कर दिया गया था. राजहरा से एक बार फिर से अब कोयला का उत्पादन शुरू हो गया है. उत्पादन शुरू होने के साथ इलाके में रौनक लौट रही है और लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का बड़ा जरिया बनेगी.