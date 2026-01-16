कोल माइंस के पानी ने खेत बनाए बंजर, कोल डस्ट से गांवों में फैला प्रदूषण, हर तरफ से किसान परेशान
सूरजपुर में कोल माइंस के गंदे पानी ने किसानों की जीना मुहाल कर दिया है.किसानों के खेत काले पानी से बंजर हो गए हैं.
सूरजपुर : सूरजपुर के ग्रामीण इलाकों में लोग इन दिनों कोल माइंस का दंश झेलने को मजबूर है.यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में चार कोलमाइंस संचालित हैं.केतकी,रेहर,गायत्री और आमगांव से एसईसीएल प्रबंधन दिन रात कोयला निकालता है.कोयला निकालने से लेकर उसके परिवहन के दौरान पूरा क्षेत्र प्रदूषण की चपेट में रहता है.कोल माइंस परिवहन के दौरान उड़ने वाली धूल ग्रामीणों के घर और खेतों में चली जाती है.धूल के कारण ना तो फसल हो पाती है और ना ही उनका घर साफ सुथरा रहता है.
कोल माइंस से कई गांव प्रभावित
कोल माइंस के कारण विश्रामपुर क्षेत्र के ग्रामीण सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. गांवों की यदि बात करें तो गेतरा,मानी,सपकरा,डेडरी,सलका,पोडी,जोबगा,लाछा,केतका, आमगांव,शाल्ही,पटना,कोट, राजापुर,सेन्दुरी,रघुनाथपुर,लैंगा,खुटीया,पोतका,चन्दरपुर,सागरपुर,कुरवा जैसे गांवों की जमीन बंजर हो चुकी है.ग्रामीण पहले खेत में फसल लगाकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लिया करते थे.माइंस खुलने के बाद प्रदूषण के कारण ना तो खेत फसल बोने लायक बचे और ना ही किसानों की आजीविका चलाने लायक.
एसईसीएल ने जमीन के अंदर से सारा कोयला निकाल लिया है.जिससे जल स्तर काफी नीचे चला गया. पानी नहीं होने के कारण जमीन बंजर हो गई है.शिकायत करने के बाद सिर्फ आश्वासन मिलता है कि संतोषजनक इंतजाम करेंगे.लेकिन ना तो इंतजाम हुआ और ना ही कमाई की वैकल्पिक व्यवस्था- बुद्धराम, ग्रामीण
एसईसीएल का काला पानी मिट्टी कर रहा बंजर
एसईसीएल का गंदा पानी भी खेत कर रहा बर्बाद कर रहा है. ग्रामीणों की माने तो एसईसीएल का काला पानी उनके खेतों में जमा हो जाता है.पानी के कारण मिट्टी फसल बोने लायक नहीं बचती. जिन इलाकों में थोड़ा बहुत साफ पानी है भी वहां पर भी कोलडस्ट ने फसल की पैदावार आधी कर दी है.
एसईसीएल के पानी और डस्ट के कारण हम सभी परेशान हैं.हम लोग जो भी फसल बोते हैं उस पर धूल जम जाता है.फसल खराब होने से हमारी लागत भी नही निकल पाती है- गुलेरिया बाई, ग्रामीण
एसईसीएल ने नौकरी देने का किया था वादा
महिलाओं की माने तो जब वो खेत में रोपाई करने के लिए उतरती हैं तो काले पानी के कारण उनका शरीर गंदा हो जाता है. ग्रामीणों ने आरोप लगाए है कि एसईसीएल ने उन्हें नौकरी का वादा किया था.लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद भी नौकरी नहीं दी गई. ग्रामीण एसईसीएल से निकलने वाले प्रदूषण से इस हद तक परेशान हैं कि उनके घरों में उनके कपड़े और खाने पीने की चीजों में धूल गिरती है.
हम कैसे खाएं क्या पहने और अपने बच्चों को क्या खिलाएं. स्कूल और स्कूली बच्चों को धूल से बचाने स्कूल के लिए बाउंड्री वॉल पर पर्दे लगाएं गए हैं.ये पर्दे भी अपना रंग बदल चुके हैं- महेंद्र, प्रभावित किसान
स्थानीय जनप्रतिनिधि एसईसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि एसईसीएल 15 किलोमीटर के दायरे में चार खदानों का संचालन 20-25 सालों से कर रहा है. लेकिन ग्रामीणों की सुध कभी नहीं ली और ग्रामीणों को व्ही.टी. सी प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही.
लोगों को खांसी दमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. खेत से लेकर घर तक कोल डस्ट से भरा हुआ है.किसानों के लिए एसईसीएल को वैकल्पिक प्रबंध करना चाहिए- पुष्पेंद्र शर्मा, संयुक्त कलेक्टर सूरजपुर
जिला प्रशासन ने कही सुध लेने की बात
ईटीवी भारत ने विश्रामपुर के गांवों की तस्वीर सामने लाने के बाद इस बात की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाई. हमने बताया कि कोल माइंस के कारण पिछले 10 साल से किसान परेशान हैं.किसानों की तकलीफ देखने के बाद संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी.अब किसानों की व्यथा को कलेक्टर के सामने रखा जाएगा.जो भी मदद होगी वो दी जाएगी.
अब आपके द्वारा जानकारी मिली है तो जांच कर कर उचित कार्यवाही की जाएगी. किसानों को उनका हक दिलाया जाएगा.एसईसीएल प्रबंधन के सामने किसानों की बात रखी जाएगी.इसके लिए कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करेंगे-पुष्पेंद्र शर्मा, संयुक्त कलेक्टर
किसी भी क्षेत्र में उद्योग का लगना रोजगार के अवसर पैदा करता है.लेकिन कभी कभी उद्योग रोजगार के अवसर के बजाय आजीविका पर ही गहरी चोट करता है. विश्रामपुर में एसईसीएल का गंदा पानी यहां रहने वाले किसानों से उनका वजूद छीन रहा है. जिला प्रशासन ने मामला सामने आने के बाद जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.
