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कोल लेवी वसूली केस: नारायण साहू के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश, EOW और ACB ने किया कोर्ट में पेश

रायपुर: अवैध कोल लेवी वसूली केस में आज EOW और ACB ने आरोपी नारायण साहू के खिलाफ पांचवा सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में पेश किया. कोल लेवी वसूली मामले में आरोपी नारायण साहू फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है. EOW और ACB ने बुधवार को धारा 120 बी, 420, 384, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7A और 12 के तहत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर में 5 वां सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत किया. इस मामले में अब तक 1 मूल और 5 सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा सका है.



कोल लेवी वसूली केस

आरोप है कि नारायण साहू अवैध कोल लेवी वसूली रकम के सिंडिकेट का एक सकिय सदस्य रहा है, जो सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर अवैध कोल लेवी वसूली के काम में कोल व्यापारियों और कोल परिवहनकर्ताओं से अवैध नगदी रकम जमा कर उसे रजनीकांत तिवारी के पास जमा कराता था. अवैध कोल लेवी वसूली रकम में से लगभग 7 करोड़ 5 लाख की नगदी राशि सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और अन्य को हस्तांतरण, परिवहन एवं व्यवस्थापन किया जाना पाया गया है.

