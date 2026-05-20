कोल लेवी वसूली केस: नारायण साहू के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश, EOW और ACB ने किया कोर्ट में पेश
कोल लेवी वसूली केस: नारायण साहू के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश, EOW और ACB ने किया कोर्ट में पेश
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 7:48 PM IST
रायपुर: अवैध कोल लेवी वसूली केस में आज EOW और ACB ने आरोपी नारायण साहू के खिलाफ पांचवा सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में पेश किया. कोल लेवी वसूली मामले में आरोपी नारायण साहू फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है. EOW और ACB ने बुधवार को धारा 120 बी, 420, 384, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7A और 12 के तहत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर में 5 वां सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत किया. इस मामले में अब तक 1 मूल और 5 सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा सका है.
कोल लेवी वसूली केस
आरोप है कि नारायण साहू अवैध कोल लेवी वसूली रकम के सिंडिकेट का एक सकिय सदस्य रहा है, जो सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर अवैध कोल लेवी वसूली के काम में कोल व्यापारियों और कोल परिवहनकर्ताओं से अवैध नगदी रकम जमा कर उसे रजनीकांत तिवारी के पास जमा कराता था. अवैध कोल लेवी वसूली रकम में से लगभग 7 करोड़ 5 लाख की नगदी राशि सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और अन्य को हस्तांतरण, परिवहन एवं व्यवस्थापन किया जाना पाया गया है.
चार्जशीट पेश किया गया
कोल लेवी वसूली मामले में पहले प्रस्तुत किए गए चार्जशीट में अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य शामिल कर चार्जशीट के साथ प्रस्तुत किए गए हैं. जबकि अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ विवेचना और जांच जारी है.
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