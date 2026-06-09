कोल गैसीफिकेशन से बदलेगी ऊर्जा की तस्वीर, आयातित ईंधन पर घटेगी निर्भरता, बीसीसीएल CMD से ईटीवी भारत की खास बातचीत
भारत में कोल गैसीफिकेशन से ऊर्जा की तस्वीर बदल सकती है. बीसीसीएल CMD ने इस बारे में विशेष बातचीत की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : June 9, 2026 at 7:20 PM IST
धनबाद: केंद्र सरकार ने कोल गैसीफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीफिकेशन किया जाए, जिससे देश को स्वच्छ ऊर्जा का नया विकल्प मिलेगा और यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात पर निर्भरता भी कम होगी.
देश की कोयला राजधानी कहे जाने वाले धनबाद में बीसीसीएल की कई बड़ी खदानें मौजूद हैं, ऐसे में कोयलांचल के लिए भी यह परियोजना औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी संभावना बनकर उभर रही है. बीसीसीएल इस तकनीक को किस तरह जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहा है, इससे स्थानीय लोगों और देश को क्या लाभ मिलेगा और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत
देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. इसी कड़ी में कोल गैसीफिकेशन एक ऐसी आधुनिक तकनीक बनकर उभर रही है, जो पारंपरिक कोयला उपयोग के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है. यह तकनीक न सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा का नया विकल्प देगी, बल्कि रोजगार, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी. बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि आने वाले समय में कोल इंडिया और बीसीसीएल इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं.
70 प्रतिशत बिजली का उत्पादन पारंपरिक पद्धति से
बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान समय में देश में कोयले से लगभग 70 प्रतिशत बिजली का उत्पादन पारंपरिक पद्धति से किया जाता है. इस प्रक्रिया में सीधे कोयले को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, लेकिन कोल गैसीफिकेशन तकनीक इससे कहीं अधिक आधुनिक, स्वच्छ और प्रभावी विकल्प है.
मनोज अग्रवाल ने बताया कि इस तकनीक में सबसे पहले कोयले को बारीक रूप में तैयार किया जाता है. इसके बाद नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन और भाप यानी स्टीम का प्रवाह किया जाता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से सिंथेटिक गैस यानी "सिन गैस" तैयार होती है. यह गैस सामान्य कोयले की तुलना में अधिक कैलोरी वैल्यू वाली, अधिक दक्ष और पर्यावरण के अनुकूल होती है.
सिन गैस का कई तरह से इस्तेमाल
सीएमडी ने बताया कि सिन गैस का उपयोग केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल उर्वरक उद्योग में अमोनिया उत्पादन, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के निर्माण, सिंथेटिक नेचुरल गैस तैयार करने, बॉयलर चलाने और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है.
यानी एक ही तकनीक के माध्यम से ऊर्जा, रसायन और उर्वरक जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ मजबूती मिल सकती है. यही वजह है कि पूरी दुनिया में कोल गैसीफिकेशन को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के रूप में देखा जा रहा है.
कोयला खदानों पर विशेष ध्यान
मनोज अग्रवाल ने कहा कि बीसीसीएल भी इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है. विशेष रूप से उन कोयला खदानों पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां पारंपरिक तरीके से कोयला निकालना बेहद कठिन या आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है. ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत कोयले का उपयोग गैसीफिकेशन तकनीक के जरिए किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि फिलहाल बीसीसीएल और कोल इंडिया की विभिन्न इकाइयों में इस परियोजना पर एक्सप्लोरेशन और प्रारंभिक अध्ययन का कार्य चल रहा है. केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है और तेजी से योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है.
आयातित ईंधनों पर निर्भरता होगी कम
सीएमडी के अनुसार कोल गैसीफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश की आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम होगी. वर्तमान में भारत को पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और अन्य ईंधनों का बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है. यदि देश में उपलब्ध विशाल कोयला भंडार से सिन गैस का उत्पादन शुरू होता है तो उसका उपयोग मेथनॉल, प्रोसेस हीट, रिफाइनरी, बॉयलर और अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में ईंधन के रूप में किया जा सकेगा. इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा.
उन्होंने यह भी कहा कि यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है. पारंपरिक कोयला दहन की तुलना में गैसीफिकेशन प्रक्रिया अधिक स्वच्छ है और इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है. यही कारण है कि इसे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जा रहा है.
अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी. परियोजना शुरू होने पर तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों, ऑपरेटरों और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे बीसीसीएल के संचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लाभ मिलेगा.
मनोज अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने में ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कोल गैसीफिकेशन इस दिशा में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि कोल इंडिया और बीसीसीएल आने वाले महीनों और वर्षों में इस परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे. इससे न सिर्फ देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी नई गति मिलेगी.
कोयले को केवल ईंधन नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास के नए स्रोत में बदलने की यह पहल भारत की ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव ला सकती है. यदि बीसीसीएल और कोल इंडिया की यह महत्वाकांक्षी योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में देश आयातित ईंधनों पर अपनी निर्भरता कम करते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकेगा.
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