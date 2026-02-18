ETV Bharat / state

सूरजपुर में कोयले की गैस ने छीनी तीन जिंदगी, कमरे में सिगड़ी जलाकर सोना बना काल

सूरजपुर : सूरजपुर में कमरे के अंदर सिगड़ी जलाकर सो रहे तीन लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में 4 साल की बच्ची भी शामिल है. बताया जा रहा है कि

सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदरपुर गांव में ये दुखद घटना हुई है.

कैसे हुई घटना ?

कवल सिंह अपनी पत्नी कुंती और 4 साल की बेटी ममता के साथ खाना खाकर सोने गया,जबकि घर के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे. परिवार ने ठंड से बचाव और कमरे को गर्म रखने के लिए सिगड़ी पर कोयला जलाया था.लेकिन जब सुबह दूसरे कमरे के लोग दंपती के कमरे में आए तो तीनों गहरी नींद में दिखे.जब परिजनों ने तीनों को उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठे.जांच करने पर पाया गया कि तीनों की मौत हो चुकी थी.

