Kuchaman Crime : कोचिंग शिक्षक पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप, मामला दर्ज
इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें बहस और मारपीट की घटना को देखा जा सकता है.
Published : October 11, 2026 at 8:54 PM IST
कुचामन सिटी: कुचामन सिटी क्षेत्र की एक कोचिंग क्लासेज में शिक्षक के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिक्षक छात्र की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता एवं तमाचे मारता दिखा. छात्र ने कोचिंग शिक्षक के खिलाफ कुचामन थाने में मारपीट की रिपोर्ट दी है.
कुचामन सिटी थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर रविवार शाम कोचिंग संस्थान के शिक्षक श्योपाल दूधवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. बीएनएस की धारा 115 (2), 126(2) आदि में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. रिपोर्ट के अनुसार, छात्र 10 अक्टूबर को हमेशा की तरह कोचिंग गया था. इस दौरान कोचिंग में शिक्षक श्योपाल दूधवाल ने क्लास रूम में आगे बुलाकर मारपीट की और बेवजह अपमानित किया. छात्र के चोटें आईं. शिक्षक पर दोबारा दिखने पर मारने की धमकी देने का भी आरोप है. मामले का अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र कुमार को सौंपा गया है. पुलिस परिवादी का मेडिकल कराएगी.
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शिक्षक का तर्क: इधर, कोचिंग शिक्षक श्योपाल दूधवाल ने बताया कि छात्र पढ़ाई नहीं करता और बैग में धूम्रपान का सामान लाता था. मना करने पर मेरे साथ मारपीट करने लगा. उसे काफी समझाया, लेकिन नहीं माना. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा.
वीडियो में यह दिखा: इस बीच, घटना का 4 मिनट 56 सेकेंड के वीडियो वायरल हुआ है. इसमें छात्र से मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. शिक्षक छात्र को गर्दन से पकड़कर टेबल पर गिराता है. छात्र बचाव की कोशिश करता है, लेकिन शिक्षक हाथ मरोड़ता है. परिजन आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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