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Kuchaman Crime : कोचिंग शिक्षक पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप, मामला दर्ज

कुचामन सिटी थाना ( ETV Bharat File Photo )

कुचामन सिटी: कुचामन सिटी क्षेत्र की एक कोचिंग क्लासेज में शिक्षक के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिक्षक छात्र की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता एवं तमाचे मारता दिखा. छात्र ने कोचिंग शिक्षक के खिलाफ कुचामन थाने में मारपीट की रिपोर्ट दी है.