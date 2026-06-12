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चंदौली के कोचिंग सेंटर में छात्र पर चाकू से हमला, दोस्त ने मार डाला

चंदौली: सदर कोतवाली क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटर सनसनीखेज वारदात का गवाह बन गया. क्लास के दौरान एक छात्र ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस दौरान कोचिंग में हड़कंप मच गया. घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस आरोपी छात्र से पूछताछ कर रही है.



जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटर में 10वीं के छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस दौरान शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाई करा रहे थे. छात्र नोट्स बना रहे थे. इसी दौरान अचानक एक छात्र ने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया. इस पर क्लास में हड़कंप मच गया. छात्रों ने आरोपी छात्र को पकड़कर दूसरी क्लासरूम में बंद कर दिया. वहीं, घायल छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी छात्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि छात्र लगातार उसे गाली दे रहा था. इसी से नाराज होकर वह चाकू लेकर कोचिंग पहुंचा था. वहां उसने वारदात अंजाम दी. पुलिस उससे अभी भी पूछताछ कर रही है. वहीं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.





इस बारे मे सीओ सदर देवेंद्र कुमार का कहना है कि सदर कोतवाली क्षेत्र में कोचिंग के आरोपी छात्र से पूछताछ की जा रही है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.



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