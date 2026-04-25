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उदयपुर में कोचिंग छात्रा से छेड़छाड़ और अभद्रता, लड़की ने दिखाई हिम्मत तो भागे, स्कूटी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश

छात्रा की सतर्कता और साहस के चलते बड़ी घटना टल गई, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए.

Office of the Superintendent of Police, Udaipur
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 5:49 PM IST

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उदयपुर: शहर के व्यस्त दिल्ली गेट इलाके में शुक्रवार शाम कोचिंग छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़ और अभद्रता करने का मामला सामने आया है. छात्रा की सतर्कता और साहस के चलते बड़ी घटना टल गई, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनको पुलिस तलाश रही है.

थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि छात्रा रोज की तरह शाम को कोचिंग क्लास से निकलकर अपने घर जा रही थी. इसी दौरान दो युवक स्कूटी पर उसका पीछा करने लगे. पहले उन्होंने रास्ते में छात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की. फिर आगे बढ़कर उसे रोकने का प्रयास किया. आरोपियों ने छात्रा का हाथ पकड़ने की कोशिश की. इससे छात्रा घबरा गई. स्थिति को भांपते हुए छात्रा तुरंत वहां से दौड़कर पास स्थित सर्किल पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास पहुंचीं. पुलिसकर्मी को देखते ही दोनों युवक घबराकर स्कूटी से फरार हो गए.

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स्कूटी नंबर के आधार पर तलाश: थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि छात्रा ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपियों की स्कूटी का नंबर नोट कर लिया. अब यह नंबर जांच में अहम सुराग साबित हो रहा है. घटना के बाद छात्रा ने अपने परिजनों को सूचना दी. उसके पिता मौके पर पहुंचे और थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू की. थानाधिकारी ने बताया कि छात्रा के बताए वाहन नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की गतिविधियों का पता लगा सके. पुलिस ने शहरवासियों, विशेषकर छात्राओं और महिलाओं से अपील की कि वे ऐसी कोई भी घटना नजरअंदाज न करें और तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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STUDENT MOLESTED IN UDAIPUR
TWO ACCUSED WERE ON SCOOTY
POLICE SEARCH FOR THE ACCUSED
INCIDENT AVERTED DUE TO ALERTNESS
COACHING STUDENT MOLESTED

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