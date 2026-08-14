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गौण हो रहा कोचिंग हब का उद्देश्य! NFSU और पुलिस विभाग को जगह हो रही अलॉट, कोचिंग संचालकों की मांग- रियायती दर पर मिले स्पेस

8 टावर बने, लेकिन कोचिंग संस्थानों का इंतजार नहीं हुआ खत्म : राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर संजय शर्मा के अनुसार प्रताप नगर में बजट घोषणा के तहत कोचिंग हब का निर्माण कोचिंग संस्थानों को एक व्यवस्थित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था. हब में कुल 8 टावर बनाए गए हैं और प्रत्येक टावर में करीब 1.12 लाख वर्ग फीट जगह है. कोचिंग संस्थानों को यहां जगह उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए गए, लेकिन संचालकों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई. अब तक करीब 14 कोचिंग संस्थानों को अलॉटमेंट हो पाया है, जिनमें से फिलहाल चार संस्थान ही संचालित हैं. ऐसे में हब में बड़ी मात्रा में जगह अभी भी खाली है.

हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक कोचिंग संस्थानों के लिए बनाए गए कोचिंग हब में कुल 8 टावर हैं. प्रत्येक टावर में करीब 1 लाख 12 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल है. इसके अलावा एडमिन ब्लॉक, सेंट्रल लाइब्रेरी और पार्किंग की सुविधा भी विकसित की गई है. हालांकि, कोचिंग संस्थानों की ओर से अपेक्षित रुचि नहीं दिखाए जाने के कारण पूरा हब कोचिंग संस्थानों से आबाद नहीं हो सका.

जयपुर : गोपालपुरा बाईपास पर कोचिंग संस्थानों को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब एक बार फिर चर्चा में है. कोचिंग संचालकों का कहना है कि यदि सरकार गोपालपुरा बाईपास से कोचिंग संस्थानों को शिफ्ट करना चाहती है तो प्रताप नगर कोचिंग हब में उन्हें रियायती दर पर जगह उपलब्ध कराई जाए. वहीं, हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि कोचिंग हब में बड़ी मात्रा में स्पेस अभी भी अनअलॉटेड हैं और विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से आ रही मांग के आधार पर सरकार की मंजूरी से जगह आवंटित की जा रही है.

140 कोचिंग सेंटर हो सकते हैं संचालित : लगभग 67 हजार वर्गमीटर जमीन पर विकसित कोचिंग हब के 40 प्रतिशत क्षेत्र में ही निर्माण कराया गया है, जबकि 60 प्रतिशत क्षेत्र खुला रखा गया है. यहां 500 वर्ग फीट से 6200 वर्ग फीट तक के आकार के 140 कोचिंग सेंटर के लिए स्पेस डिजाइन किए हैं, जहां 40 हजार से ज्यादा छात्र पढ़ सकते हैं. एक भवन एडमिन ब्लॉक बनाया गया है, जहां सभी कोचिंग संचालकों को एडमिशन और दूसरे गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए स्थान ले सकते हैं. कोचिंग हब में कुल 8 एजुकेशन टावर बनाए गए थे. सभी टावर्स को जोड़ती हुई बेसमेंट पार्किंग तैयार की गई, जहां लगभग 839 चौपहिया और 1269 दोपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं. वहीं, कॉरिडोर में भी विजिटर्स पार्किंग की व्यवस्था है. इसके अलावा छात्रों के सेल्फ स्टडी के लिए 32 हजार 325 वर्गफीट क्षेत्र में सेन्ट्रल लाइब्रेरी तैयार है.

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खाली जगह अब सरकारी विभागों को देने की तैयारी : कोचिंग संस्थानों के पर्याप्त संख्या में नहीं आने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड को विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं से हब में जगह आवंटित करने के लिए रिक्वेस्ट मिल रही हैं. हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर अरविंद पोसवाल के मुताबिक फिलहाल कोचिंग हब को जोधपुर आईआईटी को देने का कोई प्लान नहीं है. हालांकि, हब का एक टावर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी को दो साल के रेंट पर दिया गया है. वहीं, एक अन्य टावर पुलिस विभाग के साइट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को देने की प्रक्रिया चल रही है. विभिन्न विभागों की ओर से जो रिक्वेस्ट प्राप्त हो रही हैं, उन्हें सरकार की मंजूरी के साथ अलॉटमेंट की प्रक्रिया में लिया जा रहा है. जब कोचिंग हब तैयार किया गया था, उस समय कोचिंग संचालकों ने यहां जगह लेने में रुचि नहीं दिखाई. इसी वजह से हब का बड़ा हिस्सा खाली रह गया. अब सरकारी विभागों की ओर से जगह की मांग आ रही है तो उनके प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखकर मंजूरी के बाद अलॉटमेंट किया जा रहा है.

प्रताप नगर कोचिंग हब की तस्वीर : (ETV Bharat GFX)

कोचिंग संचालकों की सरकार से गुहार : ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीश कुमार का कहना है कि गोपालपुरा बाईपास से कोचिंग संस्थानों को शिफ्ट करने की स्थिति में सरकार को पहले कोचिंग हब में जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए. कोचिंग संचालक सरकार से रियायती दर पर कोचिंग हब में जगह देने की मांग कर चुके हैं. सरकार उचित दर पर जगह उपलब्ध कराती है तो कोचिंग संस्थानों को वहां शिफ्ट करने का रास्ता निकल सकता है. यदि कोचिंग हब की दरें ज्यादा रखी गईं तो बड़े और ज्यादा फीस लेने वाले कोचिंग संस्थान तो वहां जगह ले सकते हैं, लेकिन छोटे कोचिंग संस्थानों के लिए ये मुश्किल होगा. गोपालपुरा बाईपास पर ऐसे कई संस्थान हैं, जो कम फीस में ग्रामीण और किसान परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं. ऐसे संस्थानों के हितों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है.

गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग सेंटर (ETV Bharat Jaipur)

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कोचिंग के संचालन पर अभी कोई नया निर्देश नहीं : हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर संजय शर्मा ने बताया कि कोचिंग हब में कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर फिलहाल हाउसिंग बोर्ड को कोई नया निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. जिस कोर्ट के मामले में कार्रवाई की बात सामने आ रही है, उसमें हाउसिंग बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया गया है. मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम पक्षकार हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में हाउसिंग बोर्ड को कोई निर्देश प्राप्त होता है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मंडल स्तर पर कोचिंग हब को लेकर इस तरह की कोई चर्चा नहीं है. कोचिंग हब में केवल टावर ही नहीं, बल्कि शॉपिंग सेंटर भी विकसित किया गया. हाउसिंग बोर्ड के अनुसार शॉपिंग सेंटर की ज्यादातर दुकानों का निस्तारण ऑक्शन के माध्यम से किया जा चुका है. जो दुकानें अभी बाकी हैं, उनका भी ऑक्शन किया जाएगा.

कोचिंग सेंटर के बाहर युवाओं की भीड़ (ETV Bharat Jaipur)

गोपालपुरा बाईपास पर 116 से ज्यादा संस्थानों का सर्वे : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों को लेकर जेडीए ने सर्वे शुरू किया है. जेडीए की टीम अब तक 116 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों तक पहुंची और भवन उपयोग की स्वीकृति, पार्किंग व्यवस्था और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की. सर्वे के लिए गठित टीम में तहसीलदार, पटवारी, प्रवर्तन अधिकारी, दो एटीपी और दो जेडीएन शामिल हैं. जांच के दौरान संस्थानों से जुड़े कुछ दस्तावेज मौके पर सील भी किए गए हैं. जेडीए के अनुसार सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी. किसी संस्थान में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित संस्थान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. इसके बाद दस्तावेज और जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी. वहीं, नगर निगम की ओर से भी फायर एनओसी और बिल्डिंग बायलॉज से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है. ऐसे में गोपालपुरा बाईपास के कोचिंग संस्थानों पर प्रशासनिक जांच का दबाव बढ़ रहा है.

कोचिंग हब में संचालित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (ETV Bharat Jaipur)

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