शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म; कोचिंग संचालक पर ब्लैकमैलिंग का आरोप, FIR दर्ज
क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:34 PM IST
सुलतानपुर : जिले के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक छात्रा ने कोचिंग संचालक के खिलाफ शादी का झांसा देकर कथित यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
इस संबंध में लंभुआ के क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. पूरे प्रकरण की जांच सीओ लंभुआ को सौंपी गई है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी हरिओम के कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी. आरोप है कि इसी दौरान कोचिंग संचालक ने उसके साथ छेड़छाड़ की. आरोप है कि जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे स्कूल से निकलवाने और उसका भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी.
पीड़िता का आरोप है कि डर और दबाव के कारण वह लंबे समय तक खामोश रही. इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका लगातार यौन शोषण किया. पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब उसने विरोध जताया, तो आरोपी ने व्हाट्सएप पर किसी अन्य युवती के साथ अपनी सगाई की तस्वीर भेजकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए लंभुआ कोतवाली में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने रविवार शाम को पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हायर सेंटर भेज दिया है.
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