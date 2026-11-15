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शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म; कोचिंग संचालक पर ब्लैकमैलिंग का आरोप, FIR दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

सुलतानपुर : जिले के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक छात्रा ने कोचिंग संचालक के खिलाफ शादी का झांसा देकर कथित यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस संबंध में लंभुआ के क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. पूरे प्रकरण की जांच सीओ लंभुआ को सौंपी गई है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

