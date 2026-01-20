यात्रियों को राहत; पैसेंजर, डेमू और मेमू ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच, 10 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन में लगेगी 20 बोगी
रेलवे बोर्ड ने सहमति दे दी है. इन कोचों के बढ़ने से करीब 50 हजार यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 10:32 PM IST
लखनऊ : यात्रियों को राहत देने के लिए डेमू और मेमू के साथ ही अब पैसेंजर ट्रेनों की भी लंबाई बढ़ाए जाने की तैयारी है. 10 कोच की पैसेंजर ट्रेनें अब 20 कोच की होंगी. आठ-आठ कोच की मेमू और डेमू ट्रेनें जल्द ही 12-12 कोच की होंगी. रेलवे बोर्ड ने इसकी सहमति जता दी है. चार-चार कोच बढ़ा दिए जाएंगे. इसको लेकर रेलवे के विभिन्न मंडलों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है.
पूर्वोत्तर रेलवे में कुल 65 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, ऐसे में एक साथ 650 कोच बढ़ जाएंगे. इन कोचों के बढ़ने से करीब 50 हजार यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा. इसकी तैयारी जल्द शुरू कर दी जाएगी. छुट्टियों, त्योहारों के समय डेमू ओर मेमू ट्रेनों में भी सीट को लेकर जबरदस्त मारामारी रहती है. इसके साथ ही इन ट्रेनों में एमएसटी धारकों की भी तादाद काफी ज्यादा रहती है. ऐसे में अक्सर कई यात्री इन ट्रेनों में सवार नहीं हो पाते हैं.
इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है. मेमू का मतलब मेन इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट होता है. यह ईएमयू से थोड़ा एडवांस होते हैं और शक्तिशाली भी. आमतौर पर मेमू ट्रेनें 200 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करती हैं. हालांकि यात्रियों की दृष्टि से इन ट्रेनों की ये खराबी होती है कि इसमें टॉयलेट नहीं होते हैं. मेमू ट्रेनों में हर चार कोच के बाद एक पावर कार होता है. इनकी सहायता से ट्रैक्शन मोटर चलती है.
डेमू का मतलब डीजल मल्टिपल यूनिट है. यह डीजल से चलती हैं. इसमें भी पावर, ड्राइविंग और ट्रेलर कार होते हैं. हालांकि, इसमें जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें हर तीन कोच के बाद एक पावर कार होता है जो बहुत जल्दी एक्सीलेरेट होते हैं. यह ट्रेनें भी लंबी दूरी तय नहीं करती हैं. इनका फायदा यह है कि यह एनर्जी एफिशिएंट होती हैं. दोनों तरफ ड्राइविंग कैब होने की वजह से राउंड अप टाइम भी कम होता है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, बोर्ड ने पैसेंजर ट्रेनों, डेमू और मेमू में कोच बढ़ाने की अनुमति दे दी है. इसके बाद अब ट्रेनों में बोगियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी. जल्द ही ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : पहली बार असम से गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंची अमृत भारत ट्रेन, अधिकारियों ने यात्रियों का किया स्वागत