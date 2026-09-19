ETV Bharat / state

​सीओ जियाउल हक हत्याकांड; पूर्व मंत्री राजा भैया को CBI कोर्ट से बड़ी राहत, खारिज हुई आगे की कार्रवाई

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कुंडा के सीओ जियाउल हक हत्याकांड में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत से बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है. अदालत ने मामले की दोबारा जांच के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राजा भैया के खिलाफ आगे किसी भी प्रकार की न्यायिक या दंडात्मक कार्रवाई की मांग को खारिज कर दिया है.

​सीओ जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया की कथित संलिप्तता को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी. शहीद सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए दोबारा जांच की मांग की थी, जिसके बाद अदालत के आदेश पर सीबीआई ने नए सिरे से गहन तफ्तीश शुरू की थी. दोबारा हुई विस्तृत विवेचना के बाद सीबीआई ने विशेष अदालत में अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल की. जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया कि राजा भैया के खिलाफ साजिश या हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल होने का कोई भी ठोस दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य नहीं मिला है.

​विशेष सीबीआई अदालत ने लगाई मुहर : ​लखनऊ स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं, केस डायरी और सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं ​अदालत ने माना कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट में राजा भैया के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक कोई आधार मौजूद नहीं है. ​अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर करते हुए राजा भैया के खिलाफ आगे की कार्रवाई की फाइल बंद करने का आदेश दिया.