संयुक्त परिवार के अस्तित्व की धारणा के आधार पर सह-काश्तकारी की अनुमति नहीं दी जा सकती : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा, यह साबित करना होगा कि प्लॉट पैतृक है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 10:44 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संयुक्त परिवार के अस्तित्व की धारणा के आधार पर सह काश्तकारी की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि संबंधित पक्ष को यह साबित करना होगा कि प्लॉट पैतृक है. साथ ही प्लॉट की पहचान और रिकॉर्ड में उसकी निरंतरता भी साबित करनी होगी.
न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने कहा कि संबंधित प्लॉट का पैतृक होना साबित नहीं हो सका और न ही प्लॉट की पहचान व रिकॉर्ड में उसकी निरंतरता स्थापित हो पाई. ऐसे में केवल इस आधार पर सह काश्तकारी की अनुमति नहीं दी जा सकती कि पुराने समय में संयुक्त परिवार के अस्तित्व की धारणा थी.
इस मामले में तीन लोगों ने यूपी ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 229बी के तहत मुकदमा किया था. इस मुकदमे में उन्होंने 27 विपक्षियों के साथ सह काश्तकारी घोषित किए जाने की मांग की थी. उनका तर्क था कि यह भूमि पैतृक है और इसे हिंदू संयुक्त परिवार द्वारा अर्जित किया गया.
दोनों पक्षों ने भूमि पर अपने-अपने कब्ज़े का दावा किया. ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पक्षों के बीच साझा वंश का होना साबित नहीं हो सका. अपर आयुक्त ने वादी की अपील स्वीकार की जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपर आयुक्त के आदेश के खिलाफ याचियों की अपील खारिज की थी. इसके बाद यह याचिका दाखिल की गई.
कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि संबंधित संपत्ति पैतृक नहीं है और न ही प्लॉट की पहचान व उसकी निरंतरता स्थापित हो पाई है. कोर्ट ने कहा कि उक्त निष्कर्षों को देखते हुए अपर आयुक्त को पुराने समय में संयुक्त हिंदू परिवार और संयुक्त हिंदू कोष के अस्तित्व की धारणा के आधार पर अपील स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी.
डीएस लक्ष्मी व अन्य बनाम एल बालासुब्रमण्यम व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कानूनी सिद्धांत यह है कि सिर्फ़ संयुक्त हिंदू परिवार के अस्तित्व के आधार पर किसी संपत्ति को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति मानने की कोई धारणा नहीं होती. जो व्यक्ति ऐसा दावा करता है, उसे ही यह साबित करना होता है कि वह संपत्ति संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है, हालांकि यदि दावा करने वाला व्यक्ति यह साबित कर देता है कि परिवार के पास कोई ऐसा मूल धन मौजूद था, जिससे संयुक्त पारिवारिक संपत्ति खरीदी जा सकती थी तो उस संपत्ति को संयुक्त संपत्ति मानने की धारणा बन जाएगी.
तब यह साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर आ जाएगा, जो उस संपत्ति को अपनी निजी कमाई से खरीदी गई संपत्ति बता रहा है, उसे यह साबित करना होगा कि उसने वह संपत्ति अपने निजी पैसों से खरीदी थी, न कि परिवार के पास उपलब्ध संयुक्त मूल धन से.
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