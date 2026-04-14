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संयुक्त परिवार के अस्तित्व की धारणा के आधार पर सह-काश्तकारी की अनुमति नहीं दी जा सकती : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संयुक्त परिवार के अस्तित्व की धारणा के आधार पर सह काश्तकारी की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि संबंधित पक्ष को यह साबित करना होगा कि प्लॉट पैतृक है. साथ ही प्लॉट की पहचान और रिकॉर्ड में उसकी निरंतरता भी साबित करनी होगी. न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने कहा कि संबंधित प्लॉट का पैतृक होना साबित नहीं हो सका और न ही प्लॉट की पहचान व रिकॉर्ड में उसकी निरंतरता स्थापित हो पाई. ऐसे में केवल इस आधार पर सह काश्तकारी की अनुमति नहीं दी जा सकती कि पुराने समय में संयुक्त परिवार के अस्तित्व की धारणा थी. इस मामले में तीन लोगों ने यूपी ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 229बी के तहत मुकदमा किया था. इस मुकदमे में उन्होंने 27 विपक्षियों के साथ सह काश्तकारी घोषित किए जाने की मांग की थी. उनका तर्क था कि यह भूमि पैतृक है और इसे हिंदू संयुक्त परिवार द्वारा अर्जित किया गया. दोनों पक्षों ने भूमि पर अपने-अपने कब्ज़े का दावा किया. ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पक्षों के बीच साझा वंश का होना साबित नहीं हो सका. अपर आयुक्त ने वादी की अपील स्वीकार की जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपर आयुक्त के आदेश के खिलाफ याचियों की अपील खारिज की थी. इसके बाद यह याचिका दाखिल की गई.