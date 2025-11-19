ETV Bharat / state

झारखंड के विकास में नाबार्ड की भूमिका और सहकारिता पर विस्तृत चर्चा, मल्टी पर्पस सेंटर के रूप में विकसित होंगे पैक्स और लैम्प्स

रांची में आयोजित सहकारिता सम्मेलन सह झारखंड नाबार्ड स्थापना की रजत जयंती कार्यक्रम में लाभुक को प्रशस्ति पत्र देते सचिव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड) के 25 वर्ष पूरे होने और वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाए जाने को लेकर आज रांची में सहकारिता सम्मेलन सह नाबार्ड झारखंड की स्थापना का रजत पर्व मनाया गया. झारखंड में नाबार्ड के 25 वर्ष पूरा होने पर रांची के होटल बीएनआर में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता सचिव अबु बकर सिद्दीकी,नाबार्ड की सीजीएम दीपमाला घोष, झारखंड के सहकारिता निदेशक शशिरंजन, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एससी दुबे, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक सहित कई गणमान्य लोगों ने राज्य के विकास में नाबार्ड की भूमिका और सहकारिता पर विस्तृत चर्चा की.

राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाएंः सचिव

राज्य के कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने कहा कि नाबार्ड के झारखंड में आने के बाद राज्य के किसान अधिक मजबूत हुए हैं. उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर फिनांस का जब भी नाम आएगा उसमें नाबार्ड का नाम आएगा. राज्य के किसानों को आसानी से लोन देने के लिए नाबार्ड ने बेहतर कार्य किया है. राज्य में केसीसी लोन को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख किए जाने पर सचिव ने कहा कि राज्य के किसानों के लिए ये सुविधा जल्द उपलब्ध होगी. इसपर बैंकर्स और किसानों से चर्चा की जा रही है.

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी और झारखंड नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड में अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है नाबार्ड- सीजीएम

वहीं नाबार्ड की CGM दीपमाला घोष ने कहा कि झारखंड में नाबार्ड की कई योजनाएं संयुक्त बिहार के समय से चल रही हैं. उन्होंने कहा कि वॉटर शेड की योजना एक ऐसी योजना है, जिसकी शुरुआत संयुक्त बिहार के समय हजारीबाग से की गई थी. नाबार्ड झारखंड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसपर कार्य किए जा रहे हैं. वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन गोदाम बनाने की दिशा में झारखंड भी आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि 1500 पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किया गया है और अगले चरण में 1300 और पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किये जाने की योजना है.

मल्टी पर्पस सेंटर के रूप में विकसित होंगे पैक्स और लैम्प्स