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संतकबीरनगर में अग्निशमन केंद्र का सीओ ने किया निरीक्षण, तैयारी को परखा

संतकबीरनगर में अग्निशमन केंद्र का सीओ ने किया निरीक्षण. ( ETV BHARAT )

संतकबीरनगर: औद्योगिक क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अग्निशमन प्रियम राजशेखर पाण्डेय द्वारा अग्निशमन केंद्र, इंडस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद का औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान उन्होंने केंद्र के अभिलेखों, महत्वपूर्ण रजिस्टरों और अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता की गहनता से पड़ताल की. निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी ने उपकरणों के रख-रखाव की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया और संबंधित कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी संसाधनों को 'रेडी-टू-यूज़' मोड में रखा जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए न केवल उपकरणों का क्रियाशील होना अनिवार्य है, बल्कि विभागीय अभिलेखों का अद्यतन रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. वर्तमान परिस्थितियों और औद्योगिक क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने समस्त स्टाफ को सदैव सतर्क और मुस्तैद रहने की हिदायत दी.