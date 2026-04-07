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संतकबीरनगर में अग्निशमन केंद्र का सीओ ने किया निरीक्षण, तैयारी को परखा

क्षेत्राधिकारी अग्निशमन प्रियम राजशेखर पाण्डेय ने केंद्र के अभिलेखों, महत्वपूर्ण रजिस्टरों और अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता की गहनता से पड़ताल की.

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संतकबीरनगर में अग्निशमन केंद्र का सीओ ने किया निरीक्षण. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:11 PM IST

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संतकबीरनगर: औद्योगिक क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अग्निशमन प्रियम राजशेखर पाण्डेय द्वारा अग्निशमन केंद्र, इंडस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद का औचक निरीक्षण किया गया.

इस दौरान उन्होंने केंद्र के अभिलेखों, महत्वपूर्ण रजिस्टरों और अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता की गहनता से पड़ताल की.

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी ने उपकरणों के रख-रखाव की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया और संबंधित कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी संसाधनों को 'रेडी-टू-यूज़' मोड में रखा जाए.

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए न केवल उपकरणों का क्रियाशील होना अनिवार्य है, बल्कि विभागीय अभिलेखों का अद्यतन रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

वर्तमान परिस्थितियों और औद्योगिक क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने समस्त स्टाफ को सदैव सतर्क और मुस्तैद रहने की हिदायत दी.

उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जन-धन की सुरक्षा हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व है, जिसे पूर्ण तत्परता, अनुशासन और पेशेवर दृष्टिकोण के साथ निभाना आवश्यक है.

इस निरीक्षण से विभाग में सक्रियता बढ़ी है और सुरक्षा मानकों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई है. कर्मचारियों में अवेयरनेस बढ़ी है.

बता दें कि अग्निशामक यंत्र एक पोर्टेबल सुरक्षा उपकरण होते है. ये शुरुआती आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं. यह एक बेलनाकार पात्र होता है, जिसमें सूखा या आर्द्र रसायन, गैस या पानी होता है.

लकड़ी, तेल, बिजली के अनुसार आग के प्रकार सही यंत्र का चयन महत्वपूर्ण होता है. और इसका उपयोग करने के लिए PASS (पुल, ऐम, स्क्वीज, स्वीप) तकनीक अपनाई जाती है.

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