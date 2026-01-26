सोनभद्र में CO की कार महिला को टक्कर मारने के बाद गड्ढे में पलटी, एक की मौत, तीन घायल
सोनभद्र के मुर्धवा मोड़ पर बड़ा हादसा, घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में चल रहा इलाज.
सोनभद्र : पिपरी इलाके के मुर्धवा मोड़ के पास सोमवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि सीओ पिपरी हर्ष पांडेय समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही दुद्धी एसडीएम निखिल यादव हिंडालको चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया.
पुलिस के मुताबिक, खाड़पाथर निवासी अस्पताली देवी (55) पत्नी कमलेश सिंह सोमवार दोपहर अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर मुर्धवा मोड़ की ओर जा रही थी. पति का मुर्धवा मोड़ पर होटल है. महिला को टक्कर लगते ही चालक ने वाहन संभालने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. इस दुर्घटना में सीओ पिपरी हर्ष पांडेय सहित चालक अवधेश सिंह और गनर दिलीप घायल हो गए.
हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस व निजी वाहनों से हिंडालको चिकित्सालय पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि सीओ पिपरी समेत अन्य दोनो घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
घटना की सूचना मिलते ही दुद्धी उप जिलाधिकारी निखिल यादव अस्पताल पहुंचे और उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया. सीओ पिपरी हर्ष पांडेय को जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया. एसपी ने बताया कि सीओ हर्ष पांडेय उनके गनर और चालक ओस दुर्घटना में घायल हैं. दुर्घटना पिपरी थाना क्षेत्र में हुई, जब एक महिला सीओ की गाड़ी के सामने आ गई. सीओ समेत तीनो घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा जा रहा है.
