बिहार में जमीन विवाद की सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी पर जानलेवा हमला, थाने के अंदर मचा हड़कंप
Buxar CO assault: बक्सर में सीओ पर फरियादी ने जानलेवा हमला किया है. घटना से थाना परिसर में अफरातफरी मच गई. रिपोर्ट-उमेश पांडे
Published : November 28, 2026 at 11:31 AM IST
बक्सर: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इसी बीच बक्सर अंतर्गत आने वाले तिलक राय के हाता थाना परिसर में जमीन विवाद को लेकर सिमरी सीओ भगवती शंकर पांडेय का गला दबाकर हत्या करने कोशिश की गई है. साथ ही धक्का-मुक्की और मारपीट की गई है. घटना में सीओ घायल हो गए हैं, उन्हें हाथ में गंभीर चोट आई है.
सीओ पर हुआ जानलेवा हमला
आरोप है कि जनता दरबार में अपने पक्ष में फैसला नहीं आने से नाराज यशोदेव यादव ने पहले सुनवाई से संबंधित कागजात फाड़ दिए, फिर सीओ के साथ गाली-गलौज करते हुए उनका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की. अचानक हुए हमले से थाना परिसर में अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर आरोपी को पकड़ लिया. घायल सीओ को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
चार बीघा 16 कट्ठा जमीन का विवाद
मामले की पृष्ठभूमि मानिकपुर गांव की 4 बीघा 16 कट्ठा जमीन से जुड़ी है. सीओ भगवती शंकर पांडेय के अनुसार, इस जमीन को लेकर रामबचन यादव और ओमप्रकाश यादव के बीच विवाद चल रहा था. बीते शनिवार को जनता दरबार में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी. इस दौरान ओमप्रकाश यादव की ओर से जमीन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए. उपलब्ध कागजात के आधार पर रामबचन यादव के पक्ष में फैसला सुनाया गया. इससे असंतुष्ट पक्ष को न्यायालय जाने की सलाह भी दी गई थी, हालांकि, इस फैसले से दूसरा पक्ष नाराज बताया जा रहा है.
जमीन की जोताई पर थाने में बुलाए गए थे दोनों पक्ष
बताया जाता है कि गुरुवार की रात विवादित जमीन पर जोताई कर कब्जा करने का प्रयास किया गया. इसकी जानकारी पीड़ित पक्ष ने सीओ और तिलक राय के हाता थानाध्यक्ष को दी. मामले को लेकर तनाव बढ़ने की आशंका के बीच थानाध्यक्ष के अनुरोध पर शुक्रवार को दोनों पक्षों को थाना परिसर में बुलाया गया. उद्देश्य था कि दोनों पक्षों की बात सुनकर विवाद को आगे बढ़ने से रोका जा सके.
न्यायालय जाने की सलाह पर भड़का आरोपी
शुक्रवार को थाना परिसर में सीओ की मौजूदगी में दोनों पक्षों की सुनवाई चल रही थी. इस दौरान अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनता दरबार के फैसले से असहमति होने पर संबंधित पक्ष न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है. आरोप है कि इसी सलाह पर दूसरे पक्ष के यशोदेव यादव, पिता रामचंद्र यादव, ने आपा खो दिया. उसने पहले सुनवाई से संबंधित कागजात फाड़ दिए और फिर सीओ के साथ गाली-गलौज करने लगा.
काबू में आया हमलावर
विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित तौर पर सीओ का गला दबाकर उनकी हत्या करने की कोशिश की. थाना परिसर में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और आरोपी को काबू में कर लिया. हमले में घायल सीओ को तत्काल सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया. पुलिस की मौजूदगी में हुई इस घटना ने प्रशासनिक महकमे को भी सकते में डाल दिया.
आठ धाराओं में प्राथमिकी, आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद सीओ भगवती शंकर पांडेय ने थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन दिया. इसके आधार पर तिलक राय के हाता थाना में कांड संख्या 126/26 दर्ज किया गया. 27 नवंबर 2026 को दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 352, 351(3), 132, 221, 324(2) और 109 के तहत आरोप लगाए गए हैं.
'' प्राथमिकी में नामजद यशोदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी द्वारा सीओ का गला पकड़ा गया था''. -रोहित कुमार, थानाध्यक्ष
थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल?
इस घटना ने सरकारी कामकाज के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जमीन विवाद जैसे संवेदनशील मामलों में प्रशासनिक अधिकारी दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करते हैं, ताकि विवाद का समाधान कानूनी तरीके से निकाला जा सके. लेकिन जब थाना परिसर के भीतर ही सुनवाई कर रहे सीओ पर कथित जानलेवा हमला हो जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत पर सवाल उठना लाजिमी है.
खास बात यह है कि विवाद का समाधान नहीं मिलने पर दूसरे पक्ष को न्यायालय जाने की सलाह दी गई थी. इसके बावजूद कथित तौर पर कानून का रास्ता अपनाने के बजाय अधिकारी पर हमला किया गया. अब सवाल सिर्फ एक अधिकारी पर हमले का नहीं, बल्कि सरकारी परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा का भी है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच में जुटी है.
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