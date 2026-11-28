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बिहार में जमीन विवाद की सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी पर जानलेवा हमला, थाने के अंदर मचा हड़कंप

सीओ की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इसी बीच बक्सर अंतर्गत आने वाले तिलक राय के हाता थाना परिसर में जमीन विवाद को लेकर सिमरी सीओ भगवती शंकर पांडेय का गला दबाकर हत्या करने कोशिश की गई है. साथ ही धक्का-मुक्की और मारपीट की गई है. घटना में सीओ घायल हो गए हैं, उन्हें हाथ में गंभीर चोट आई है.

सीओ पर हुआ जानलेवा हमला