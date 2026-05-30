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जयपुर के बिंदायका में सीएनजी टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप

शनिवार सुबह जयपुर के बिंदायका औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया.

सीएनजी का ट्रक पलटा
सीएनजी का ट्रक पलटा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 11:39 AM IST

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जयपुर : शहर के औद्योगिक क्षेत्र बिंदायका में आज शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जब सिरसी रोड पर निमेड़ा बस स्टैंड के नजदीक सीएनजी गैस सिलेंडरों से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया. हादसे के बाद टैंकर में लगे सिलेंडरों से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के रिहायशी इलाके और ग्रामीणों में दहशत फैल गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

घटना की गंभीरता को देखते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट डॉ. खुशबू शर्मा और बिंदायका थाना अधिकारी विनोद कुमार भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की. थानाधिकारी विनोद कुमार के मुताबिक सिविल डिफेंस टीम ने गैस रिसाव को नियंत्रित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए. टोरेंट गैस कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने सिलेंडरों और उनके वाल्व की जांच की. जब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई, तब प्रशासन ने दो हाइड्रोलिक क्रेनों की मदद से टैंकर को सावधानीपूर्वक सीधा करवाया. इसके बाद टैंकर को सुरक्षा घेरे में कंपनी के टर्मिनल तक भेज दिया गया.

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प्रत्यक्षदर्शी गोपाल सिंह के अनुसार, यह टैंकर काफी तेज रफ्तार में था और मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते टैंकर सड़क पर पलट गया. हादसे के दौरान जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास मौजूद लोग सहम गए. दुर्घटना के तुरंत बाद चालक और खलासी सुरक्षित बाहर निकल गए.

ट्रैफिक डायवर्ट कर टाली अनहोनी : हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और क्षेत्र को खाली कराते हुए सुरक्षा घेरा बना लिया. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सिरसी रोड पर यातायात रोककर ट्रैफिक को डायवर्ट किया. साथ ही स्थानीय दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करवाया गया और लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार की आग का उपयोग न करें.

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भारी वाहनों पर गति सीमा की मांग : स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि यह गैस रिसाव किसी चिंगारी के संपर्क में आ जाता, तो बड़ा विस्फोट हो सकता था. यह बिंदायका क्षेत्र में गैस रिसाव का चौथा मामला बताया जा रहा है, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मार्ग पर भारी और खतरनाक वाहनों की गति सीमा तय करने और सख्त निगरानी की मांग की है. फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

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