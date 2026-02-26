ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बवाल: नशे में धुत CNG पंप कर्मियों ने महिलाओं से की बदसलूकी, गुस्साई भीड़ ने सिखाया सबक

पेट्रोल पंप पर हंगामा ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )

​बहरोड़ : ​दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बुधवार की देर रात उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब पनियाला मोड़ स्थित एक सीएनजी पंप के कर्मचारियों पर शराब के नशे में महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा. यह विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद गुस्साई महिलाओं और अन्य वाहन चालकों ने पंप कर्मचारियों की जमकर धुनाई कर दी. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ​पुलिस की कार्रवाई : हंगामे की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी रणवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. थाना अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया की मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान कर रही है.