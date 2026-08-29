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दिल्ली में CNG हुई महंगी, जाने कितने का हुआ इजाफा ?

दिल्ली में CNG की नई दरें 29 अगस्त सुबह 6 बजे से लागू. CNG की कीमत 83.09 रुपये से बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलो

दिल्ली में CNG की नई दरें 29 अगस्त सुबह 6 बजे से लागू
दिल्ली में CNG की नई दरें 29 अगस्त सुबह 6 बजे से लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 7:07 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में CNG उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है. नई दरें 29 अगस्त सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं. इसके बाद दिल्ली में CNG की कीमत 83.09 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई है.

पश्चिम एशिया संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का असर: IGL की ओर से जारी बयान में इस बढ़ोतरी के पीछे पश्चिम एशिया संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट LNG की बढ़ती कीमतों को प्रमुख कारण बताया गया है. कंपनी के अनुसार जुलाई 2026 से पश्चिम एशिया संकट के दोबारा बढ़ने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते LNG कार्गो की आवाजाही प्रभावित हुई है. इसके चलते वैश्विक LNG कीमतें संकट से पहले के स्तर की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई हैं.

दिल्ली में CNG हुई महंगी
दिल्ली में CNG हुई महंगी (ETV Bharat)

प्राकृतिक गैस के भंडारण की मांग बढ़ी: प्रेस नोट के मुताबिक, यूरोप में सर्दियों के मौसम को देखते हुए प्राकृतिक गैस के भंडारण की मांग भी बढ़ी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में LNG की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है. वहीं भारत में तेज आर्थिक गतिविधियों और बढ़ती उपभोक्ता मांग के कारण CNG की खपत में भी लगातार इजाफा हो रहा है. बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए CNG क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा महंगी स्पॉट LNG से पूरा करना पड़ रहा है.
CNG के दाम में 3.89 रुपये प्रति किलो का इजाफा: IGL ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गैस कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और इनपुट गैस की लागत बढ़ने के कारण CNG के दाम में 3.89 रुपये प्रति किलो का संशोधन जरूरी हो गया था. कंपनी का दावा है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली में CNG अन्य वैकल्पिक ईंधनों की तुलना में किफायती बनी हुई है.

CNG की खुदरा कीमत में करीब 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी: IGL के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी के अंत से 27 अगस्त 2026 के बीच दिल्ली में CNG की खुदरा कीमत में करीब 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि इसी अवधि में यूरोप के TTF गैस बेंचमार्क में लगभग 105 प्रतिशत और एशिया के JKM LNG बेंचमार्क में करीब 113 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

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