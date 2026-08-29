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CNG के दाम बढ़ने से ग्राहकों में नाराजगी, बोले- आमदनी वही, खर्च लगातार बढ़ता जा रहा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह से CNG के दाम बढ़ गए हैं. कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई है. अचानक बढ़ी कीमतों का असर CNG पंपों पर भी दिखाई दिया, जहां वाहन चालकों ने महंगाई को लेकर नाराजगी जताई. ग्राहकों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर वाहन चलाने तक का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है.

CNG की कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ने की आशंका है, जो रोजाना अपने वाहन से सफर करते हैं या CNG वाहनों से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं. CNG ट्रक चालक सोनू कुमार ने कहा कि ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि किराया उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा. ऐसे में वाहन चालकों के लिए काम करना और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है.

सोनू कुमार, ट्रक चालक (ETV Bharat)

CNG भरवाने पहुंचे सौरभ कुमार ने कहा कि उन्हें पंप पर पहुंचने के बाद पता चला कि CNG के दाम 3.89 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई का असर सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पर पड़ता है. देश में विकास जरूर हो रहा है, लेकिन इसका बोझ आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है. CNG पंप कर्मी सानू कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह से ही नई कीमत लागू हो गई है और अब ग्राहकों को 86.98 रुपये प्रति किलो की दर से CNG दी जा रही है. उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई कीमत सुनकर कई ग्राहक नाराज हो रहे हैं और कुछ लोग गुस्से में कर्मचारियों से बहस भी कर रहे हैं.