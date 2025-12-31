नए साल पर बनारस को तोहफा; 1 जनवरी से घटेंगी CNG-PNG की कीमतें, इतने उपभोक्ताओं को लाभ
सीएनजी के मूल्य कम होने से 42,000 वाहन मालिकों को भी मिलेगा फायदा.
Published : December 31, 2025 at 9:31 AM IST
वाराणसी: नए साल को और खास बनाते हुए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने वाराणसी को तोहफा दिया है. गेल ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (DPNG) की कीमतों में कमी की घोषणा की है. यह शहर को हरित एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे बनारस के 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. नई कीमतें 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएंगी.
ये रहेंगी कीमतें: डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस की वर्तमान कीमतें 48.47 रुपये हैं. इसे घटाकर 47.47 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) कर दिया गया है. इस कदम से वाराणसी के लगभग 60,000 घरों को लाभ मिलेगा और रसोई गैस अधिक सस्ती होगी. वहीं, CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) की कीमत 88.17 से घटाकर 87.17 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है. इससे लगभग 42,000 वाहन मालिकों को फायदा होगा, जिनमें 19000 चार पहिया वाहन, 23000 ऑटो रिक्शा, 150 बसें, ट्रक और शामिल हैं. यह कदम परिवहन लागत कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने में मदद करेगा.
इस बारे में गेल इंडिया के चीफ मार्केटिंग मैनेजर प्रवीण कुमार कहते हैं, यह कदम परिवहन लागत कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल कीमतों में कमी है, बल्कि वाराणसी को हरित, स्वच्छ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. गेल लगातार प्राकृतिक गैस को अपनाने को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे घरेलू और परिवहन क्षेत्र दोनों को लाभ मिलेगा.
पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला: वाराणसी में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (PNG) परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर, 2016 को इसकी आधारशिला रखकर की थी और 14 जुलाई, 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था. जिससे घरों, उद्योगों और वाहनों को स्वच्छ नेचुरल गैस और सीएनजी उपलब्ध करवाई जा रही है. यह ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत इलाहाबाद से बनारस तक पाइपलाइन बिछाई गई है और गेल द्वारा यह काम जारी है.
1200 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन: चीफ मैनेजर गेल इंडिया प्रवीण गौतम ने बताया कि हरहुआ में मुख्य स्टेशन से अब तक 1200 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन शहर की गलियों, कॉलोनी, सड़कों और अलग-अलग इलाकों में बिछाई जा चुकी है. काम अभी जारी है. कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां पाइपलाइन डालने के बाद आगे का काम रुक गया है, क्योंकि कहीं नाला तो कहीं पानी का कोई स्रोत सामने आ रहा है. हाल में ही महमूरगंज समेत कई इलाकों में गैस पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया जा चुका है.
