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पलामू में नेशनल हाइवे पर CNG लीक, ट्रैफिक को किया डाइवर्ट

गड्ढे में फंसा सीएनजी से भरा वाहन ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोड़ इलाके में नेशनल हाइवे पर सीएनजी लेकर जा रही गाड़ी से गैस लीक होने लगी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया. सीएनजी लीकेज को बंद करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया गया, इस दौरान मौके पर पुलिस तैनात रही.

जोड़ इलाके में शुरू हुई गैस लीकेज

दरअसल, सीएनजी से लदा वाहन चतरा से हरिहरगंज के इलाके में जा रहा था, इसी क्रम में उसे अचानक वापस लौटना पड़ा. लौटने के बाद चियांकी पेट्रोल पंप पर सीएनजी को खाली करना था. सीएनजी गाड़ी वापस लौट रही थी, इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के जोड़ इलाके में गैस लीकेज शुरू हो गई. ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले वाहन को किनारे किया, तभी वाहन एक गड्ढे में फंस गया.

टेक्निकल एक्सपर्ट ने सीएनजी गैस लीकेज बंद की (Etv Bharat)

पुलिस ने शुरू किया राहत एवं बचाव कार्य