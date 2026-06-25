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हरिद्वार में सीएनजी लीक होने से छात्राओं से भरी बस में मची अफरा तफरी, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

हरिद्वार: भेल क्षेत्र से गुजर रही छात्राओं से भरी एक निजी कॉलेज की बस के सीएनजी सिलेंडर से गैस लीक होने अफरा तफरी मच गई. भेल क्षेत्र में एचआरडीसी कार्यालय के पास बुधवार दोपहर की यह घटना है, जब बस कॉलेज से नर्सिंग की छात्राओं को उनके घरों तक छोड़ने जा रही थी. तभी बस चालक को गैस लीक का आभास हुआ. उसने तत्काल बस को बीच सड़क पर ही रोक दिया गया और सभी छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे के वक्त बस में करीब करीब 22 छात्राएं सवार थी, जो सभी सुरक्षित हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी की और सड़क पर यातायात को अस्थायी रूप से रोकते हुए रूट डायवर्ट कर दिया. करीब एक घंटे तक सिलेंडर से गैस निकलती रही, जिससे आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बना रहा. फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी की मदद से बस से निकलने वाली गैस को नियंत्रित करने और इंजन को ठंडा करने का प्रयास किया. घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. मौके पर एसपी क्राइम निशा यादव और सीओ सदर एसपी बलूनी भी पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली.