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डीग में गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर में आग के बाद धमाका, एक बच्ची की मौत और 6 परिजन झुलसे

धमाका इतना तेज था कि आग ने पास खड़ी दूसरी गाड़ी को चपेट में ले लिया.गंभीर घायल 6 लोगों को तत्काल जयपुर रेफर किया.

Police personnel taking action following the accident.
हादसे के बाद अस्पताल की मोर्चरी में कार्रवाई करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
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भरतपुर: डीग जिले के कामां कस्बे में मंगलवार को दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. नया बस स्टैंड क्षेत्र स्थित कनवारी रोड पर खड़ी गैस से चलने वाली इको गाड़ी में अचानक आग लगने के बाद सीएनजी सिलेंडर फट गया. धमाका इतना तेज था कि आग ने पास खड़ी दूसरी इको गाड़ी को भी चपेट में ले लिया. हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की झुलसने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

पीड़ित परिजन योगेश ने बताया कि घटना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे की है. नया बस स्टैंड, डीग रोड, कामां क्षेत्र में दो इको गाड़ियां खड़ी थीं. इनमें एक गाड़ी गैस से संचालित थी. उसमें अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर फट गया. विस्फोट इतना भयावह था कि आसपास अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटों ने दूसरी गाड़ी को भी घेर लिया. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, आसपास रखा टीन-शेड और अन्य सामान भी धमाके के कारण उछल गया. हादसे में कई लोग आग की चपेट में आ गए. बताया जा रहा है कि आग और धमाके की चपेट में आने से 7 लोग बुरी तरह झुलस गए. इनमें एक बच्ची की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. बाद में उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया.

भरतपुर सीओ सिटी नरेंद्र बोले... (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें:जैसलमेर: बाइक पर रखे एसी गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका, मैकेनिक गंभीर घायल

भरतपुर सीओ सिटी नरेंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया जानकारी के अनुसार गैस से चलने वाली इको गाड़ी में अचानक आग लगी थी. आग लगने के बाद गाड़ी का सिलेंडर फट गया. इससे परिवार के ही कई लोग झुलस गए. उन्होंने बताया कि हादसे में अक्षरा नाम की 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है. बाकी घायलों को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा गया है. सीओ सिटी नरेंद्र ने कहा कि फिलहाल परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. आग लगने के वास्तविक कारणों का पता अनुसंधान और घटनास्थल की जांच के बाद ही चल सकेगा. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया.

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