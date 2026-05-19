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डीग में गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर में आग के बाद धमाका, एक बच्ची की मौत और 6 परिजन झुलसे

भरतपुर: डीग जिले के कामां कस्बे में मंगलवार को दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. नया बस स्टैंड क्षेत्र स्थित कनवारी रोड पर खड़ी गैस से चलने वाली इको गाड़ी में अचानक आग लगने के बाद सीएनजी सिलेंडर फट गया. धमाका इतना तेज था कि आग ने पास खड़ी दूसरी इको गाड़ी को भी चपेट में ले लिया. हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की झुलसने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

पीड़ित परिजन योगेश ने बताया कि घटना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे की है. नया बस स्टैंड, डीग रोड, कामां क्षेत्र में दो इको गाड़ियां खड़ी थीं. इनमें एक गाड़ी गैस से संचालित थी. उसमें अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर फट गया. विस्फोट इतना भयावह था कि आसपास अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटों ने दूसरी गाड़ी को भी घेर लिया. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, आसपास रखा टीन-शेड और अन्य सामान भी धमाके के कारण उछल गया. हादसे में कई लोग आग की चपेट में आ गए. बताया जा रहा है कि आग और धमाके की चपेट में आने से 7 लोग बुरी तरह झुलस गए. इनमें एक बच्ची की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. बाद में उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया.