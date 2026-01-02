ETV Bharat / state

खुशखबरी: कोटा-बारां में सीएनजी-पीएनजी के दामों में 1 से लेकर 2.75 रुपए तक की कटौती

कोटा: नए साल के अवसर पर कोटा और बारां निवासियों को खुशखबरी मिली है. फ्यूल कंपनी टोरेंट गैस और राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) ने वाहनों में उपयोग आने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और घरेलू उपयोग की पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के दामों में कटौती की है. यह कटौती सीएनजी में टोरेंट गैस ने 2.75 और पीएनजी में 2 रुपए की गई है. इसी तरह से आरएसजीएल ने सीएनजी और पीएनजी दोनों पर एक 1 रुपए की कटौती की है. हालांकि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाए गए हैं. आरएसजीएल के डीजीएम सीपी चौधरी का कहना है कि पाइप्ड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से 1 जनवरी से प्रभावी एकीकृत टैरिफ लागू किया है. इसके चलते गैस परिवहन की लागत कम हो गई है. जिसके बाद कंपनी ने दाम कम करने का निर्णय लिया और नई दरें लागू भी कर दीं.

इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के बढ़ाए दाम: सीपी चौधरी के अनुसार आरएसजीएल ने पीएनजी कनेक्शन घरेलू में 51 से 50 रुपए प्रति लीटर कर दिए हैं. जबकि कमर्शियल कनेक्शन के दाम 65 रुपए प्रति लीटर से 66.35 रुपए प्रति लीटर किए हैं. इसी तरह से इंडस्ट्रियल कनेक्शन के दाम 60 रुपए प्रति लीटर से 62.85 प्रति लीटर कर दिए हैं. जबकि उनके सीएनजी के दाम 93.5 से 92.5 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं. घरेलू गैस और सीएनजी पर एक-एक रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है. इसी तरह से कमर्शियल गैस में 1.35 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. जबकि इंडस्ट्रियल गैस में 2.85 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.