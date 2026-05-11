पटना में सीएनजी और कमर्शियल पीएनजी हुआ महंगा, आम लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ
सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है. इसपर पटना के लोग क्या सोचते हैं हमने जानने की कोशिश की. पढ़ें खबर
Published : May 11, 2026 at 9:02 PM IST
पटना : राजधानी पटना में सीएनजी और कमर्शियल पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. नई दरें लागू होने के बाद अब होटलों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पाइपलाइन से मिलने वाली पीएनजी गैस और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी दोनों के लिए लोगों को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पर रहे हैं.
सीएनजी और कमर्शियल पीएनजी हुआ महंगा : गैस कंपनियों की ओर से जारी नई कीमतों के मुताबिक कमर्शियल पीएनजी की दर में 5.38 रुपये प्रति एससीएम (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद अब पटना में अब इसकी नई कीमत 93.27 रुपये प्रति एससीएम हो गई है. वहीं सीएनजी की कीमत में भी 1 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है और नई कीमत 89.90 रुपए प्रति किलो हो गई है.
नहीं बढ़ेगी खाने-पीने की कीमत : इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर होटल संचालकों पर पड़ा है, हालांकि पटना में अभी होटल संचालकों ने बहुत कम संख्या में ही पीएच का कनेक्शन लिया है. लेकिन होटल संचालक रमेश कुमार का कहना है कि अभी भी यह कमर्शियल गैस सिलेंडर से काफी सस्ता है जिसके कारण अभी खाने-पीने के समान में बढ़ोतरी किए जाने की कोई आशंका नहीं है.
क्या बोले ऑटो चालक? : दूसरी तरफ सीएनजी की कीमत बढ़ने से ऑटो चालकों, टैक्सी ऑपरेटरों और निजी वाहन चालकों की थोड़ी चिंता बढ़ गई है. पटना में बड़ी संख्या में ऑटो और कमर्शियल वाहन सीएनजी पर चलते हैं. ऐसे में किराया बढ़ने की संभावना के बीच ऑटो चालक नीतीश कुमार का कहना है कि महंगाई थोड़ी जरूर बढ़ेगी और उनकी बचत थोड़ी कम होगी लेकिन यह बहुत इंपैक्ट नहीं करेगा.
''₹1 की कीमत बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं है क्योंकि भारत सरकार की कंपनी के जो सीएनजी पंप है, वहां कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है. जबकि जो प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप है वहां प्रति लीटर ₹5 अतिरिक्त वसूला जाता है.''- नीतीश कुमार, ऑटो चालक
गर्दनीबाग स्थित गेल इंडिया के सीएनजी आउटलेट में मौजूद कर्मी इंद्रमणि कुमार ने बताया कि आज से ₹1 प्रति किलो बढ़ा है लेकिन कोई पैनिक स्थिति नहीं है. ऊपर से डेट बढ़ाकर आज निर्धारित हुआ है तो आज इस रेट पर बिक रहा है. पहले जहां सीएनजी प्रति किलो 88.90 रुपए बिक रहा था, आज 89.90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है.
''सीएनजी ऑटो में 3 से 4 किलो ही सीएनजी फिलिंग करने की क्षमता होती है और एक बार टंकी फुल हो जाता है तो दिन भर चलता है. ऐसे में तीन से चार रुपया का अतिरिक्त खर्च कोई बहुत बड़ा नहीं है और इसके कारण किराया बढ़ाया जाए, ऐसा भी नहीं है.''- मुनीर कुमार, ऑटो चालक
दरअसल, गैस कंपनियों ने प्राकृतिक गैस की खरीद लागत, सप्लाई खर्च और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से कीमतों में संशोधन करना पड़ा है. कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव और परिचालन लागत बढ़ने का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है.
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