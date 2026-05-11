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पटना में सीएनजी और कमर्शियल पीएनजी हुआ महंगा, आम लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ

पटना : राजधानी पटना में सीएनजी और कमर्शियल पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. नई दरें लागू होने के बाद अब होटलों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पाइपलाइन से मिलने वाली पीएनजी गैस और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी दोनों के लिए लोगों को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पर रहे हैं.

सीएनजी और कमर्शियल पीएनजी हुआ महंगा : गैस कंपनियों की ओर से जारी नई कीमतों के मुताबिक कमर्शियल पीएनजी की दर में 5.38 रुपये प्रति एससीएम (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद अब पटना में अब इसकी नई कीमत 93.27 रुपये प्रति एससीएम हो गई है. वहीं सीएनजी की कीमत में भी 1 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है और नई कीमत 89.90 रुपए प्रति किलो हो गई है.

पटना में सीएनजी और पीएनजी के बढ़ गए दाम (ETV Bharat)

नहीं बढ़ेगी खाने-पीने की कीमत : इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर होटल संचालकों पर पड़ा है, हालांकि पटना में अभी होटल संचालकों ने बहुत कम संख्या में ही पीएच का कनेक्शन लिया है. लेकिन होटल संचालक रमेश कुमार का कहना है कि अभी भी यह कमर्शियल गैस सिलेंडर से काफी सस्ता है जिसके कारण अभी खाने-पीने के समान में बढ़ोतरी किए जाने की कोई आशंका नहीं है.

क्या बोले ऑटो चालक? : दूसरी तरफ सीएनजी की कीमत बढ़ने से ऑटो चालकों, टैक्सी ऑपरेटरों और निजी वाहन चालकों की थोड़ी चिंता बढ़ गई है. पटना में बड़ी संख्या में ऑटो और कमर्शियल वाहन सीएनजी पर चलते हैं. ऐसे में किराया बढ़ने की संभावना के बीच ऑटो चालक नीतीश कुमार का कहना है कि महंगाई थोड़ी जरूर बढ़ेगी और उनकी बचत थोड़ी कम होगी लेकिन यह बहुत इंपैक्ट नहीं करेगा.

''₹1 की कीमत बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं है क्योंकि भारत सरकार की कंपनी के जो सीएनजी पंप है, वहां कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है. जबकि जो प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप है वहां प्रति लीटर ₹5 अतिरिक्त वसूला जाता है.''- नीतीश कुमार, ऑटो चालक