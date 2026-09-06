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बीकानेर में सीएम का रोड शो: सीएम बोले, 'ढाई साल के कार्यकाल में करीब 78 फीसदी वादों को पूरा किया'

खुले वाहन में नेताओं के साथ निकले मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी, विधायक जेठानंद व्यास और विधायक अंशुमान सिंह भाटी भी खुले वाहन में मौजूद रहे. मोहता चौक से सार्दुल सिंह सर्किल तक करीब दो किलोमीटर के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन की भीड़ नजर आई. भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. वहीं, अलग-अलग वार्डों से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी भी अपने-अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के रोड शो के पहुंचने का इंतजार करते नजर आए.

कार्यक्रम में अंतिम समय पर हुआ बदलाव: मुख्यमंत्री के रोड शो का कार्यक्रम पहले पुष्करणा स्टेडियम से शुरू होना प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम में अंतिम समय पर बदलाव किया गया. इसके बाद रोड शो की शुरुआत मोहता चौक क्षेत्र से की गई. मुख्यमंत्री पुष्करणा स्टेडियम से मोहता चौक तक सनरूफ गाड़ी में पहुंचे. इसके बाद उन्होंने पूनरासर हनुमान मंदिर के दर्शन किए और फिर खुले वाहन में सवार होकर रोड शो की शुरुआत की.

बीकानेर: नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बीकानेर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में शहर के परकोटा क्षेत्र में रोड शो किया. जगह-जगह कार्यकर्ताओं और पार्षद प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने करीब ढाई साल में अपनी घोषणाओं में से 78 फीसदी वादों को पूरा किया.

परकोटे में पहली बार मुख्यमंत्री का रोड शो: बीकानेर के परकोटा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को नजदीक से देखने और उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर पहुंचे. रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश नजर आया. निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के इस रोड शो को पार्टी के चुनावी अभियान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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सीएम बोले, 'बीकानेर में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार': रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीकानेर की जनता में दिखाई दे रहा उत्साह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जनता ने भाजपा का बोर्ड बनाने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीकानेर में भी एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है और पार्टी ने जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है.

ढाई साल में 78 फीसदी वादे पूरे करने का दावा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में घोषणा पत्र में किए गए करीब 78 फीसदी वादों को पूरा कर दिया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में काम किया है, उसी तरह निकाय चुनाव में जनता से किए गए वादों को भी पूरा किया जाएगा.

मीडिया से बात करते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Bikaner)

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कांग्रेस पर साधा निशाना: रोड शो के दौरान सार्दुल सिंह सर्किल पर आमजन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' का संकल्प लिया था. उस समय कांग्रेस नेताओं की ओर से सवाल उठाए गए थे कि भाजपा यह व्यवस्था लागू नहीं कर पाएगी, लेकिन अब राज्य में एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय करीब दो वर्षों तक निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कारण अलग-अलग समय पर आचार संहिता लगती रही और चुनाव होते रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से आम जनता को राहत मिलेगी और बार-बार आचार संहिता लागू होने की वजह से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कामकाज में भी निरंतरता बनी रहेगी और आमजन के जरूरी काम बार-बार चुनावी आचार संहिता की वजह से नहीं रुकेंगे.

रोड शो के बाद भाजपा नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक: रोड शो समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री लालगढ़ पैलेस होटल पहुंचे. यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल सहित भाजपा के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की. बैठक में बीकानेर नगर निगम सहित जिले की छह नगर पालिकाओं में भाजपा की चुनावी स्थिति को लेकर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशियों, संगठन की तैयारियों और स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरणों को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया. साथ ही चुनाव में बेहतर समन्वय के साथ काम करने और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंकने को लेकर भी चर्चा हुई.