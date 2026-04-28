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CMO ने फर्रुखाबाद जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण; नदारद मिले डॉक्टर, दी चेतावनी

CMO डॉ. अवनींद्र कुमार ने बताया निरीक्षण में 7 डॉक्टरों समेत कई कर्मचारी मुझे अनुपस्थित मिले. कार्रवाई की चेतावनी दी.

CMO ने फर्रुखाबाद जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण.
CMO ने फर्रुखाबाद जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 2:05 PM IST

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फर्रुखाबाद: CMO डॉ. अवनींद्र कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई डॉक्टर मौके से नदारत दिखे. यह देखकर CMO ने गायब डॉक्टर्स को चेतावनी जारी की. CMO ने OPD से लेकर वॉर्ड तक डॉक्टर ढूढ़े, लेकिन कोई नहीं मिला.

CMO डॉ. अवनींद्र कुमार ने बताया कि वह बीते दिन हुए सड़क हादसे में घायलों का हालचाल लेने पहुंचे थे. इमरजेंसी में घायलों का हाल जानने के बाद OPD पहुंचे. वहां कोई डॉक्टर अपने कक्ष में नहीं मिला. डॉक्टरों के अनुपस्थित मिलने पर CMS से नाराजगी जताई. तब CMS ने सफाई दी कि डॉक्टर वॉर्ड कर रहे हैं.

CMO डॉ. अवनींद्र कुमार ने बताया निरीक्षण में 7 डॉक्टरों समेत कई कर्मचारी मुझे अनुपस्थित मिले. इन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. निरीक्षण के दौरान दो डॉक्टरों के कक्ष भी बंद मिले.

उन्होंने CMS डॉ. जगमोहन शर्मा से नाराजगी जताते हुए कहा की सुनिश्चित करें कि डॉक्टर सुबह 8:00 से 2:00 बजे तक अपने कक्ष में बैठे हैं. इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके.

सीएमएस कक्ष में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो न मिलने पर CMO ने नाराजगी जताई और फोटो लगवाने के निर्देश दिए हैं. CMO ने बताया कि कल मनानीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए थे.

इसलिए सड़क हदसे की घटना में घायलओं को देखने नहीं आ पाए थे. आज एक घायल मिला जिसकी जांघ में फ्रैक्चर हुआ है. उसका समुचित इलाज करने के लिए डॉक्टर को निर्देश दिए है.

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