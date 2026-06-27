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फर्रुखाबाद में CMO का बड़ा एक्शन; CHC के निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले डॉक्टर-कर्मचारी, मांगा स्पष्टीकरण

बिना बताए ड्यूटी से गायब मिले डॉक्टर और कर्मी, CMO ने मांगा जवाब ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जानने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, औषधि वितरण केंद्र, प्रयोगशाला, प्रसव कक्ष, वार्ड, साफ-सफाई, दस्तावेज समेत अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की. साथ ही, मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सीएचसी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह तो उपस्थित मिले, लेकिन पवन प्रताप सिंह (फार्मासिस्ट), डॉ. प्रतिभा रावत (दंत चिकित्सक), उषा देवी (एएनएम), प्रीति यादव (एचआईवी काउंसलर), रिंकी (ओटी टेक्नीशियन), अरविंद कुमार (ऑप्टोमेट्रिस्ट) डॉ. साक्षी दुबे (चिकित्सा अधिकारी) अनुपस्थित पाए गए, जबकि दीपेंद्र सिंह (बीएचडब्ल्यू) और राजेश कुमार (एसटीएस) ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था. जिसके बाद अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. CHC का औचक निरीक्षण (Photo Credit; ETV Bharat) मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने निरीक्षण के वक्त सख्त लहजे में कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में समय का पालन, कार्य के प्रति जवाबदेही और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बिना पूर्व अनुमति के ड्यूटी से गायब रहना गंभीर अनुशासनहीनता है. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएमओ ने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मामले में जवाबदेही तय की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.