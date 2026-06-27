फर्रुखाबाद में CMO का बड़ा एक्शन; CHC के निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले डॉक्टर-कर्मचारी, मांगा स्पष्टीकरण
बागपत में सीडीओ का औचक निरीक्षण, दफ्तर से गायब मिले 12 कर्मचारी, नोटिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 8:06 PM IST
फर्रुखाबाद: जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जानने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, औषधि वितरण केंद्र, प्रयोगशाला, प्रसव कक्ष, वार्ड, साफ-सफाई, दस्तावेज समेत अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की. साथ ही, मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सीएचसी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह तो उपस्थित मिले, लेकिन पवन प्रताप सिंह (फार्मासिस्ट), डॉ. प्रतिभा रावत (दंत चिकित्सक), उषा देवी (एएनएम), प्रीति यादव (एचआईवी काउंसलर), रिंकी (ओटी टेक्नीशियन), अरविंद कुमार (ऑप्टोमेट्रिस्ट) डॉ. साक्षी दुबे (चिकित्सा अधिकारी) अनुपस्थित पाए गए, जबकि दीपेंद्र सिंह (बीएचडब्ल्यू) और राजेश कुमार (एसटीएस) ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था. जिसके बाद अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने निरीक्षण के वक्त सख्त लहजे में कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में समय का पालन, कार्य के प्रति जवाबदेही और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बिना पूर्व अनुमति के ड्यूटी से गायब रहना गंभीर अनुशासनहीनता है. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएमओ ने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मामले में जवाबदेही तय की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि अस्पताल परिसर की सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए. इसी तरह का निरीक्षण कार्य जारी रहेगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बागपत में सीडीओ का औचक निरीक्षण, दफ्तर से गायब मिले 12 कर्मचारी
बागपत जिले के सरकारी विभागों में घोर लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है. दरअसल, शनिवार को सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान श्रम विभाग, नलकूप विभाग और खाद्य विपणन विभाग से कुल 12 अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले. सबसे शर्मनाक स्थिति तब सामने आई जब एक अनुपस्थित अधिकारी ने फोन पर कहा कि कार्यालय में कोई खास काम नहीं था, इसलिए वह नहीं आए. साथ ही बिना किसी पूर्व अनुमति या अवकाश लिए घर पर आराम करने की बात कही.
इस पर सीडीओ ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी अनुपस्थित कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है, यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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