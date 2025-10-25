ETV Bharat / state

AAP के धरना प्रदर्शन के दौरान CMS ने कहा- अर्थी निकालनी है तो सरकार और सीएम योगी की निकालो, सीएमओ ने मांगा स्पष्टीकरण

सीएमएस डॉ. भास्कर ने आप नेताओं से कहा, अर्थी निकालनी है तो सरकार और सीएम योगी की निकालो. सीएमओ ने इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है.

Photo Credit: Aam Aadmi Party
सुलतानपुर में सीएमएस के बिगड़े बोल (Photo Credit: Aam Aadmi Party)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:13 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 9:56 PM IST

सुलतानपुर: जिले के जैसी जयसिंहपुर तहसील के बिरसिंहपुर संयुक्त अस्पताल की जर्जर हालत और स्वास्थ्य सेवाओं की बदइंतजमी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे के नेतृत्व में पिछले तीन दिन से धरना प्रदर्शन किया जा है. धरने के दूसरे दिन आप कार्यकर्ता के बीच सीएमएस डॉ. भास्कर पहुंचे.

आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे: इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर सीएमओ और सीएमएस की अर्थी बाजार में निकालने की बात कही. इस दौरान सीएमएस डॉ. भास्कर नाराज हो गये. उन्होंने कहा कि उनके बस में कुछ नहीं है. अगर आपको अर्थी निकालनी है, तो सरकार की अर्थी निकालें. सीएम योगी की अर्थी निकालें. इसका वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में डॉ. भास्कर आप कार्यकर्ताओं से बात करते दिख रहे हैं.

आप कार्यकर्ताओं से बात करते सीएमएस डॉ. भास्कर (Video Credit: Aam Aadmi Party)

तीन दिन से जारी है AAP का प्रदर्शन: किसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. जयसिंहपुर तहसील के बिरसिंहपुर में 100 शय्या का अस्पातल बना हुआ है. इस अस्पताल में आज भी मूलभूत सुविधाएं नही मिल पाती हैं. इसको लेकर आम आदमी पार्टी पिछले तीन दिन से प्रदर्शन कर रही है. धरने के दूसरे दिन अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुलिस बल के साथ आप नेताओं के पास पहुंचे थे.

पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बहस: इस दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा-सुनी भी हुई. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर, दवाइयां और उपकरण नहीं हैं. आवाज उठाने वालों पर दबाव बनाना प्रशासन की तानाशाही है. सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जनता के स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी सवाल सहन नहीं कर पा रही है.

सीएमओ ने सीएमएस को किया फोन: सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने कहा कि जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने डॉ. भास्कर को फोन किया. उनसे खेद प्रकट करने और माफी मांगने के लिए कहा गया है. इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

Last Updated : October 25, 2025 at 9:56 PM IST

CMO SOUGHT CLARIFICATION
TAKE OUT FUNERAL PROCESSION
FUNERAL PROCESSION OF UP GOVT
CM YOGI FUNERAL PROCESSION
AAP PROTEST IN SULTANPUR

