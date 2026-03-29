ETV Bharat / state

एम्स रायबरेली में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए CME, ट्रांसफ्यूजन विभाग में खून के तर्कसंगत इस्तेमाल पर मंथन

कार्यक्रम में मरीजों की सुरक्षा और जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई.

एम्स रायबरेली में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए CME.
एम्स रायबरेली में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए CME. (Photo Credit; AIIMS RaeBareli Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायबरेली के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में रविवार को 'खून के तर्कसंगत इस्तेमाल' (Rational Use of Blood) पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मरीजों की सुरक्षा और जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई.

जनसपंर्क अधिकारी डॉ. नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्यक्रम कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) अमिता जैन के संरक्षण में आयोजित किया गया था, जिन्होंने जान बचाने और खून के अनावश्यक इस्तेमाल को रोकने में सबूत-आधारित ट्रांसफ्यूजन तरीकों की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया.

इस कार्यक्रम का आयोजन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अरुणप्रीत कौर ने किया था, जिसमें डॉ. ज्ञानेश्वर पटाले और डॉ. तृप्ति लोखंडे आयोजन सचिव के तौर पर शामिल थे.

कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुई. इनमें डीन एकेडमिक्स डॉ. नीरज कुमारी, एएमएस डॉ. नीरज कु. श्रीवास्तव, उप निदेशक (प्रशासन) कर्नल अखिलेश सिंह और वित्तीय सलाहकार कर्नल उपेंद्र नाथ राय शामिल थे.

एसजीपीजीआई, लखनऊ के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. धीरज खेतान और एम्स रायबरेली के ट्रॉमा और इमरजेंसी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मिलनदीप द्वारा मुख्य विशेषज्ञ सत्रों में व्यावहारिक ट्रांसफ्यूजन रणनीतियों और अत्याधुनिक TEG-निर्देशित प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया.

इस CME में चिकित्सकों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जो सुरक्षित और ज़्यादा तर्कसंगत ब्लड ट्रांसफ्यूजन तरीकों के प्रति उनकी मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में जाट समाज का महाकुंभ; पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले- यहां ट्रंप ऑर्डर देता है, विश्वगुरु की जगह विश्वचेले बन गए

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
AIIMS RAE BARELI CME
RATIONAL USE OF BLOOD
एम्स रायबरेली में CME
RAEBARELI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.