विकसित भारत 2047 में अहम भूमिका निभाएंगे CMA पेशेवर: एलजी तरणजीत सिंह संधू
दिल्ली में आयोजित आईसीएमएआई के 13वें राष्ट्रीय छात्र कॉन्वोकेशन 2026 में देशभर से आए नए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया गया.
Published : May 23, 2026 at 11:06 AM IST
नई दिल्ली: देश की आर्थिक और कॉरपोरेट व्यवस्था में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (CMA) की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है. राजधानी दिल्ली में आयोजित आईसीएमएआई के 13वें राष्ट्रीय छात्र कॉन्वोकेशन 2026 में देशभर से आए नए सीएमए प्रोफेशनल्स और रैंक होल्डर्स को सम्मानित किया गया. मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और व्यापारिक माहौल में सीएमए पेशे की अहमियत लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि आज के सीएमए सिर्फ बैलेंस शीट तैयार करने वाले प्रोफेशनल नहीं, बल्कि कंपनियों के रणनीतिक फैसलों में भागीदार बन चुके हैं.
1200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया
दिल्ली के सी. सुब्रमण्यम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आईसीएमएआई के 13वें राष्ट्रीय छात्र कॉन्वोकेशन 2026 में 1200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया. समारोह में देशभर के नए सीएमए, रैंक होल्डर्स, शिक्षक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अभिभावक मौजूद रहे. कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के विजन के तहत देश की आर्थिक मजबूती में सीएमए की भूमिका पर खास जोर दिया गया. इस दौरान उपराज्यपाल संधू ने कहा कि आज के दौर में सीएमए केवल अकाउंट संभालने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनियों और देश की आर्थिक नीतियों से जुड़े बड़े फैसलों में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.
छात्रों को बताया “वित्तीय योद्धा”
कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने छात्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था का “वित्तीय योद्धा” बताते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सीएमए की बड़ी भूमिका होगी. उन्होंने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और डिजिटल तकनीकों को अपनाने की सलाह दी.आईसीएमएआई के अध्यक्ष सीएमए टीसीए श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और नई तकनीकों के दौर में सीएमए अब केवल वित्तीय विशेषज्ञ नहीं, बल्कि नीति निर्माण और रणनीतिक सलाह देने वाले प्रोफेशनल बन चुके हैं. वहीं संस्थान ने फॉरेंसिक ऑडिट और एआई आधारित नए कोर्स शुरू करने की भी घोषणा की.
आईसीएमए राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि आज देश की आर्थिक व्यवस्था में सीएमए प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि नई तकनीकों और डिजिटल बदलाव के दौर में युवाओं को खुद को लगातार अपडेट रखना होगा ताकि वे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बेहतर योगदान दे सकें. समारोह के दौरान जून और दिसंबर 2025 सत्र के सीएमए फाइनल परीक्षा टॉपर्स को सम्मानित किया गया. 200 से अधिक रैंक होल्डर्स को सम्मान मिला, जबकि 47 छात्रों को मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए. कार्यक्रम का समापन धन्यवाद प्रस्ताव और छात्रों को शुभकामनाओं के साथ हुआ.
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