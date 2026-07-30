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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना; आवेदन-मंजूरी का अनुपात कितना? जानें युवाओं की जमीनी मुश्किलें

युवाओं के लिए बेहतर स्कीम: उद्योग उपायुक्त का कहना है कि अभी तक मेरठ जिले के लिए 2300 युवाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य शासन की तरफ से मिला है. ज्यादा से ज्यादा युवा इस स्कीम से जुड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करें, इसके लिए कॉलेज से लेकर आरसेटी (स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिलाने वाली संस्था) में भी कैंप लगा रहे हैं.

मेरठ के उद्योग उपायुक्त अमरेश कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में 5 लाख तक का लोन दिया जाता है. इस योजना में गारंटी भी सरकार लेती है. वह कहते हैं कि इससे अच्छी दूसरी कोई योजना नहीं आई है.

युवाओं में यह लोन लेने की रूचि दिखाई देती है. यही वजह है कि अप्रैल 2026 से जून महीने तक 1300 आवेदन युवाओं ने किए हैं. हालांकि यह फाइलें अभी तक इंतजार कर रही हैं, कि उन पर साहब नजरें इनायत होगी. अधिकारियों पर सरकार का दबाव भी है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाभ दिया जाए.

युवा तैयार-बैंक सुस्त: योगी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) योजना के तहत नया उद्योग या सेवा व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज-मुक्त (0% Interest) और बिना गारंटी (Collateral-Free) का लोन दिलाने का दावा करती है.

मेरठ में CM-YUVA योजना परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है. युवाओं की रुचि तो लोन लेने में है, लेकिन बैंकों की दिलचस्पी कतई नहीं दिखाई दे रही. जिले में सैकड़ो बैंक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत एक भी लोन पास नहीं किया है. इतना ही नहीं आवेदकों की संख्या के मुकाबले लोन पाने वाले युवाओं का आंकड़ा भी बेहद ही कम है. ऐसे में यह योजना परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है.

मेरठ: उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना' (CM-YUVA) को गेम-चेंजर माना जा रहा है, जो बिना गारंटी और बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है. लेकिन क्या वाकई यह लोन युवाओं को आसानी से मिल रहा है? हमारी जमीनी पड़ताल बताती है कि सरकारी कार्यालयों से लेकर बैंकों के चक्कर काटते-काटते कई युवाओं के उद्यम शुरू करने के सपने दम तोड़ रहे हैं. कहीं नई डीपीआर (DPR) नीति रोड़ा बन रही है, तो कहीं बैंकों का पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का अंबार. इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आंकड़ों के साथ बेनकाब करेंगे योजना के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत. मेरठ से संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट.

अलग-अलग तहसील में भी तहसील दिवस पर और अन्य आयोजन जब होते हैं, तो भी कैंप लगाए जाते हैं. वह बताते हैं कि लगातार फाइल बैंकों को भेजी जा रही है. बैंक अधिकारियों से भी वार्ता की जा रही है, लेकिन जो संख्या लोन स्वीकृत की है, वह काफी कम है.

क्या है सीएम युवा योजना. (Photo Credit: ETV Bharat)

रिजेक्शन रेट से हताश युवा: ETV भारत ने तमाम युवाओं से भी बात की, जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन बैंकों के रिजेक्शन और अफसरों की लेटलतीफी युवाओं का हौंसला तोड़ रही है. ETV भारत के पास ऐसे आंकड़े हैं, जिनमें युवाओं द्वारा बैंक में लोन के लिए जमा की गई कोटेशन को बैंक ने कोई न कोई आपत्ति लगाकर खारिज कर दिया है.

मेरठ के लीड बैंक मैनेजर राकेश कुमार खन्ना ने बताया कि सभी को लोन नहीं दिया जा सकता. उन्होंने यह दावा भी किया कि लोन दिए भी जा रहे हैं. वह बताते हैं कि तीन में से एक व्यक्ति को लोन दिया जाता है, यह तो सभी जानते हैं. इसके अलावा जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि सैकड़ो ऐसे ब्रांच है, जिन्होंने आज तक एक भी लोन मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत स्वीकार ही नहीं किया है. इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था.

क्या कहते हैं जिलाधिकारी: मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह का कहना है कि युवा उद्यमी योजना बेहद ही उपयोगी स्कीम है. बिना ब्याज का लोन युवा ले सकते हैं, साथ ही यह कॉलेटरल फ्री भी है, इसमें किसी गारंटी की भी कोई आवश्यकता नहीं है. कोई ब्याज भी नहीं लगता है.

कैसे करें सीएम युवा योजना में आवेदन. (Photo Credit: ETV Bharat)

साथ ही यह धनराशि, बैंकों द्वारा रोजगार के लिए दिया जाता है. डीएम का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग 400 युवाओं को यह लोन डिस्बर्स (disburse ) हो चुका है. बताया कि अब तक जिले भर में 1300 एप्लीकेशन बैंकों को भेजी गई है. अभी 6-7 महीने में प्रयास किया जाएगा की ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करके लोन दिलाया जाए.

डीएम ने कहा कि अधिकारी ऐसे बैंकों में जाएंगे, जहां 10 या 10 से अधिक आवेदन सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदकों के होंगे. अगर किसी तरह के डॉक्यूमेंट में कमी है, तो उसकी पड़ताल कर ली जाती है. हालांकि वह मानते हैं कि पोर्टल पर अप्लाई होता है. इसमें कोई कमी की गुंजाइश नहीं रहती है. ऐसे में बैंकों द्वारा इसमें जो रवैया पनाया जा रहा है, उसको लेकर भी डीएम सख्त नजर आए.

लापरवाह बैंकों पर होगी कार्रवाई: बैंकों द्वारा छोटे-छोटे कारण बताकर रिजेक्शन पर उन्होंने कहा कि यह बात सही है. ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं. कुछ न कुछ कमियां निकालकर आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है.

डीएम ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी लीड बैंक मैनेजर और बैंकों से अलग-अलग बात की थी. सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है. डीएम ने कहा कि जो भी लोग लोन देने में बदमाशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, उनकी डिटेल मंगाई जा रही है. उन्होंने कहा जल्द ही हालात सुधरेंगे.

(क्या आपने भी 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना' के तहत ₹5 लाख के ब्याज मुक्त लोन के लिए अप्लाई किया था? आपका अनुभव कैसा रहा. बैंक ने आपकी मदद की या आपकी फाइल भी महीनों से पेंडिंग पड़ी है? हमें अपने जिले का नाम और अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. अगर आप एक युवा उद्यमी हैं और इस सिस्टम में सुधार चाहते हैं, तो इस खोजी रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार तक पहुंचे. उत्तर प्रदेश की ऐसी ही बेबाक और जनहित से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें!)

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