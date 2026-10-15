माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गे से जब्त जमीन पर बनेंगे गरीबों के लिए 602 फ्लैट, सीएम योगी करेंगे पद्म लोक अपार्टमेंट का भूमिपूजन
प्रयागराज दौरे पर आ रहे सीएम योगी गुरुवार को पीपलगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 556 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:39 PM IST
प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रयागराज के दौरे पर कई सौगात देने वाले हैं. दरअसल माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों का आशियाना बनेगा. अतीक अहमद के गढ़ में उसके घर के बगल 602 फ्लैट बनने जा रहा है. योगी आदित्यनाथ शाम को इसका भूमि पूजन करेंगे. इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में ही तीन जनसभाएं करेंगे. इतना ही नहीं कसारी-मसारी क्षेत्र में माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाए जाने का भूमिपूजन करेंगे. इस आवासीय योजना का निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण करेगा. करीब 9811.35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 14 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी. इसमें कुल 602 2 BHK फ्लैट शामिल होंगे. आवासीय सुविधाओं के साथ पार्किंग, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और सोलर सिस्टम की व्यवस्था भी होगी. इसके अलावा स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल और कामर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी मिलेगी.
प्रयागराज में एक माफिया ने जमीन कब्जा किया था, उसे खाली कराकर वहां गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए ऊंची-ऊंची इमारत बनाने जा रहे हैं... माफिया की जगह मिट्टी में है... https://t.co/z1EvOhGd5U— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
सीएम योगी गुरुवार को संगमनगरी में करीब 4 घंटे रहेंगे. इस दौरान 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे. योगी आदित्यनाथ दोपहर लगभग 1.15 बजे मिर्जापुर के मोतिया झील हेलिपैड से हेलिकॉप्टर द्वारा रवाना होकर प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंचेंगे. पहले तेलियरगंज में बाबू मसूरियादीन पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इस दौरान वह उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे. दूसरा कार्यक्रम दोपहर 2 बजे एनआरआईपीटी ग्राउंड में है. यहां जनसभा को संबोधित करेंगे.
NRIPT की सभा के बाद गवर्नमेंट प्रेस ग्राउंड पहुंचेंगे. यहां शिक्षक विधान परिषद प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे. योगी शाम को अपने आखिरी कार्यक्रम में कसारी-मसारी पहुंचेंगे. यहां माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर पद्म लोक अपार्टमेंट का भूमिपूजन करेंगे. भूमि पूजन के बाद योगी प्रयागराज के पीपलगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 556 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे. पीडीए ने अप्रैल 2025 में लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया था.
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