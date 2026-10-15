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माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गे से जब्त जमीन पर बनेंगे गरीबों के लिए 602 फ्लैट, सीएम योगी करेंगे पद्म लोक अपार्टमेंट का भूमिपूजन

प्रयागराज को मिलेंगे कई सौगात ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रयागराज के दौरे पर कई सौगात देने वाले हैं. दरअसल माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों का आशियाना बनेगा. अतीक अहमद के गढ़ में उसके घर के बगल 602 फ्लैट बनने जा रहा है. योगी आदित्यनाथ शाम को इसका भूमि पूजन करेंगे. इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में ही तीन जनसभाएं करेंगे. इतना ही नहीं कसारी-मसारी क्षेत्र में माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाए जाने का भूमिपूजन करेंगे. इस आवासीय योजना का निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण करेगा. करीब 9811.35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 14 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी. इसमें कुल 602 2 BHK फ्लैट शामिल होंगे. आवासीय सुविधाओं के साथ पार्किंग, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और सोलर सिस्टम की व्यवस्था भी होगी. इसके अलावा स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल और कामर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी मिलेगी.