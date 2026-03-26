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गोरखपुर में CM योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम; 200 फरियादियों से मिले, मदद का भरोसा दिया

गोरखपुर में CM योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की. लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित भी किया. जनता दर्शन में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया. गोरखनाथ मंदिर सीएम मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे. एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं और उनके प्रार्थना पत्र लिए. पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए निर्देशित भी किया. अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए. 200 फरियादियों से मिले, मदद का भरोसा दिया. (Video Credit: ETV Bharat) अपराध और जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा है, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. गरीबों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे जाएं. गरीबों की संपत्ति पर गरीबों का ही कब्जा सुनिश्चित होना चाहिए.