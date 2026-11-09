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गोरखपुर में CM योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम; प्रदेशवासियों को दी गोवर्धन पूजा की बधाई

गोरखपुर में गोवर्धन पूजा करते सीएम योगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की. सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा गौ संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया. कहा कि प्रदेश में तीन महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं.