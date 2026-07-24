गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, बच्चों को दी चॉकलेट, फरियादियों से पूछा- क्या समस्या है, बोले- कार्रवाई करेंगे
सीएम योगी ने जनता दर्शन में 150 लोगों की समस्याएं सुनीं. गोशाला में गायों को अपने हाथ से गुड़ खिलाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 3:43 PM IST
गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं. शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं. सीएम ने समस्या-शिकायत लेकर आए लोगों को भरोसा देते हुए कहा, चिंता नहीं करें, सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए.
जनता दर्शन में सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना, उनके प्रार्थना पत्र लिए. उन्होंने अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए. अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध होना चाहिए.
अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर उन्होंने अस्पतालों के इस्टीमेट की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा. सीएम ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी. जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं. मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया.
गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा की. गोशाला में सीएम योगी ने भ्रमण करते हुए कुछ गोवंश को उनके नामों से पुकारा. उनकी आवाज गोवंश के लिए जानी पहचानी है. प्यार भरी पुकार सुनते ही गोवंश दौड़ते हुए उनके पास आ गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से गुड़ खिलाया. उन्होंने मंदिर की गोशाला की अन्य गायों और नंदी को भी अपने हाथों से गुड़ खिलाया.
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