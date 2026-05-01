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मजदूर दिवस:सीएम योगी ने श्रमिक दिवस की दी बधाई, कहा- उनके सम्मान और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इस दौरान उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय के मेधावी छात्र-छात्राओं और प्रधानाचार्य को टैबलेट देकर सम्मानित किया. सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में श्रमिक सुविधा केंद्र का बटन दबाकर शिलान्यास किया और जेवर स्थित सीएम कंपोजिट विद्यालय का भी शुभारंभ भी किया. साथ ही ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए नोएडा में भूमि आवंटन की भी जानकारी दी.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों और कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है. उन्होंने श्रमिकों के योगदान को सराहते हुए कहा कि "जब श्रमिक का पसीना धरती पर गिरता है तो धरती सोना उगलती है". सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर गरीबों और श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है. देश में 4 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 65 लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं. आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली.

सीएम योगी ने कहा कि पहले गरीबों का राशन बीच में ही खत्म हो जाता था, लेकिन अब प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को पारदर्शी तरीके से राशन मिल रहा है. “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है.

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों को 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. साथ ही 80 लाख श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को बीमा योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जहां प्रत्येक में 1000 बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है.