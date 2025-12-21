मुख्यमंत्री ने लघु व सीमांत किसानों को दिया बड़ा उपहार, एलडीबी से अब महज छह फीसदी की दर पर मिलेगा लोन
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर सीएम योगी ने यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का शुभारंभ किया. विशिष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 6:06 PM IST
लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का शुभारंभ किया. सीएम ने इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया. मुख्यमंत्री ने लघु व सीमांत किसानों को बड़ी सौगात दी.
लघु व सीमांत किसानों को यह लोन अब महज छह फीसदी पर मिलेगा. पहले यह लोन लगभग साढ़े 11 फीसदी पर मिलता था. प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत छह प्रतिशत पर लोन एलडीबी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, शेष योगदान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा.
76 करोड़ रुपये ऑनलाइन बांटा गया : सीएम योगी ने कहा कि सहकारिता वर्ष 2025 पर यूपी में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्य हुए. 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया. रन फॉर कॉरपोरेशन में हजारों लोगों ने सहभागिता की. 21 मार्च को यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा एजीएम का आयोजन किया गया, इसमें स्टेक होल्डर्स को 76 करोड़ रुपये का ऑनलाइन लाभांश वितरित किया गया.
छह जुलाई 2025 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए. 12 सितंबर से 30 नवंबर तक एमपैक्स सदस्यता का महाभियान प्रारंभ हुआ. इसमें 24 लाख नए सदस्यों के माध्यम से 43 करोड़ का शेयर कैपिटल भी प्राप्त हुआ. प्रदेश में पहली बार सितंबर 2023 में एमपैक्स सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया. 30 लाख नए सदस्य बने और 70 करोड़ का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ था. आज जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक बैंक अकाउंट और 550 करोड़ का डिपॉजिट है.
सबसे ज्यादा सहकारी समितियां भारत में : सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने पहली बार सहकारिता का नया मंत्रालय गठित किया. पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन छोटा आयाम हुआ करता था. पहले सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है. दुनिया की एक चौथाई सहकारी समितियां भारत में हैं. इनमें 8.44 लाख से अधिक समितियां, 30 करोड़ से अधिक सदस्य पूरे अभियान में सामूहिक शक्ति के रूप में योगदान देने के लिए तत्पर हैं.
सीएम ने कहा कि 11 साल में हमने बदलते भारत में देखा है कि तकनीक का उपयोग कर जीवन को सरल बनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी जा रही है. डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन व जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई बढ़ी है. एमपैक्स के माध्यम से बहुद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस्यता का विस्तार, वित्तीय समावेशन को जोड़ते हुए इसे बढ़ाने, कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ाने व सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान किया गया है.
किसानों की समृद्धि में योगदान दे रहे को-ऑपरेटिव बैंक : सीएम योगी ने 2017 से पहले डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक की दुर्दशा का जिक्र करते हुए बताया कि 16 बैंक डिफॉल्टर घोषित हो गए थे. रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे, लेकिन अब यूपी के को-ऑपरेटिव बैंक डिफॉल्टर और बीमार नहीं हैं, बल्कि स्वयं स्वस्थ हैं और को-ऑपरेटिव से जुड़े सदस्यों के साथ ही किसान की समृद्धि में भी योगदान दे रहे हैं. शासन की अनेक योजनाओं को बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने एमपैक्स को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण की सीमा दी है. इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैनपॉवर की कमी पूरा करेंगे. सीएम ने बताया कि 6760 एमपैक्स को उर्वरक व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है. इससे निरंतर उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित हुई है. एमपैक्स द्वारा 6400 करोड़ का व्यवसाय किया गया और 191 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया गया. 161 एमपैक्स ने जनऔषधि केंद्र के रूप में जेनरिक दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. इसके माध्यम से उन्होंने अब तक एक करोड़ 86 लाख रुपये से अधिक का व्यवसाय किया है.
2025-26 में 30 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान : सीएम ने कहा कि प्रदेश में भंडारण, ऊर्जा व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी को-ऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है. भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से कोठवा पांडेय एम पैक्स ने 1500 मीट्रिक टन क्षमता का सबसे बड़ा गोदाम बनाया है. 2025-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई बढ़ रही है. 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है. जितने भी जर्जर व पुराने वेयरहाउस थे उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई.
अब तक 70 करोड़ रुपये से 980 एमपैक्स के सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ है. 2025-26 में 30 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान इसमें किया गया है. उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. एक लाख रुपये की मार्जिन मनी के साथ आधारभूत संरचना आदि कार्य को भी तेजी से बढ़ाया गया. सीएम योगी ने कहा कि यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक अब नाबार्ड से ए श्रेणी बैंक के रूप में खुद को स्थापित किया है. आज प्रदेश में इसके द्वारा 40 शाखाएं संचालित हो रही हैं. सभी 50 जिला को-ऑपेरिटिव बैंक अब लाभांश कमा रहे हैं.
सहकारिता आंदोलन के भविष्य का शिल्पी है युवा : सीएम ने कहा कि हमारा युवा सहकारिता आंदोलन के भविष्य का शिल्पी है. युवा सहकार सम्मेलन प्रदेश की समृद्धि में मील का पत्थर साबित होगा. पीएम ने भारत सरकार के माध्यम से ‘सहकार से समृद्धि’ व ‘सहकार से आत्मनिर्भरता’ का विजन दिया है कि 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन को उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा. सीएम ने युवाओं से अपील की कि सहकारिता के शिल्पकार बनने की दिशा में प्रशिक्षण लें. उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक पहल को बढ़ाएं, साथ ही टीमवर्क से परिणाम देने की दिशा में कार्य करें.
महराजगंज को पहला स्थान : एमपैक्स सदस्यता महाअभियान–2025 में महराजगंज ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. युवा सहकार सम्मेलन–2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को सम्मानित किया. साथ ही एआर कोऑपरेटिव महराजगंज सुनील गुप्ता एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. मुख्यमंत्री ने मंच से महराजगंज को सहकारिता में नवाचार, पारदर्शिता और प्रभावी प्रशासन का मॉडल जिला बताया.
एमपैक्स अभियान के तहत जिले ने 1.27 लाख से अधिक किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ा, जबकि निर्धारित लक्ष्य मात्र 30 हजार था. इस तरह लक्ष्य से चार गुना अधिक सदस्यता कर प्रदेश में महराजगंज अव्वल रहा. जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में उर्वरक वितरण को पूरी तरह “कृषक पंजिका” से जोड़ा गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और किसानों का भरोसा मजबूत हुआ.
यह भी पढ़ें: VIDEO : लखनऊ में ज्वैलरी शॉप से 70 लाख के जेवर चोरी; पुलिस चौकी के पास चोरों ने काटा शटर, CCTV में दिखे संदिग्ध