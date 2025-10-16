मिलावटखोरों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, प्रदेशभर में 2448 छापे, 4 करोड़ से अधिक का माल पकड़ा गया
सीएम योगी ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. दीपावली विशेष अभियान के तहत मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 8:57 PM IST
लखनऊ : त्योहारों पर जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने कमर कस ली है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन 8 से 17 अक्टूबर 2025 तक चलाए जा रहे दीपावली विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है. इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश भर में 5464 निरीक्षण, 2448 छापे और 3369 नमूनों भरे गए हैं. अब तक कुल 3394 क्विंटल खाद्य सामग्री जब्त की गई. जिसका अनुमानित मूल्य 4.76 करोड़ है. मानव उपभोग के योग्य नहीं होने पर 1463 क्विंटल सामग्री नष्ट की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2.34 करोड़ है. मथुरा प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.
सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब ने बताया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मिलावटखोरी और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. त्योहारों के अवसर पर आम नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री मौके पर ही जब्त और विनष्ट की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. त्योहारों के अवसर पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बड़े गिरोहों पर होगी सीधी कार्रवाई : डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि आगरा (गबाना, खैर) और मथुरा (बजना) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जो बड़ी डेयरियां और पनीर फैक्ट्रियां दिल्ली-एनसीआर में आपूर्ति करती हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावट के गिरोहों और माफिया तत्वों की कमर तोड़ने का अभियान चलाया जाएगा. बड़े गिरोह पर सीधी कार्रवाई की जाएगी.
छोटे कारोबारियों को राहत : विभाग ने स्पष्ट किया है कि छोटे कारोबारियों जैसे पनीर और मिठाई की छोटी दुकानों, स्टाफ या मजदूरों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी. कार्रवाई केवल बड़े गिरोहों और जनस्वास्थ्य खिलवाड़ करने वालों पर केंद्रित रहेगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनता से अपील की है कि मिठाई या खाद्य पदार्थ खरीदते समय बिल अवश्य लें, खुली मिठाई या संदिग्ध रंग-गंध वाले उत्पादों से बचें. किसी भी प्रकार की मिलावट की जानकारी हेल्पलाइन 1800-180-5533 या व्हाट्सएप नंबर 9793429747 पर दी जा सकती है.
9 दिन में 4 करोड़ से अधिक की सामग्री जब्त :
- कुल निरीक्षण: 5,464
- कुल छापेमारी: 2,448
- नमूने संग्रहीत: 3,369
- जब्त सामग्री: 3,394 क्विंटल (मूल्य 4.76 करोड़)
- नष्ट की गई सामग्री: 1,463 क्विंटल (मूल्य 2.34 करोड़)
इन जिलों में हुई बड़ी कार्रवाई :
मथुरा: बाजना क्षेत्र की 4 डेयरियों में अपमिश्रक (मिलावट) पाए जाने पर चार FIR दर्ज की गई और छह लाइसेंस निलंबित किए गए.
अलीगढ़: 17.37 लाख के 19,500 किलोग्राम मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए, जबकि 23.55 लाख की 4,188 किलोग्राम सामग्री जब्त की गई.
अन्य बड़ी जब्ती और कार्रवाई :
- बदायूं: 2,100 किलोग्राम छेना मिठाई और 960 किलोग्राम पनीर नष्ट.
- गाजीपुर: 1,439 किलोग्राम मिलावटी देशी घी जब्त.
- बुलंदशहर: 1,325 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त.
- प्रयागराज: 5,295 किलोग्राम मिलावटी खाद्य तेल जब्त.
- संभल: 2,500 लीटर दूध जब्त.
- कानपुर नगर: 550 किलोग्राम मिलावटी खोया नष्ट कराया गया.
