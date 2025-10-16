ETV Bharat / state

मिलावटखोरों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, प्रदेशभर में 2448 छापे, 4 करोड़ से अधिक का माल पकड़ा गया

लखनऊ : त्योहारों पर जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने कमर कस ली है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन 8 से 17 अक्टूबर 2025 तक चलाए जा रहे दीपावली विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है. इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश भर में 5464 निरीक्षण, 2448 छापे और 3369 नमूनों भरे गए हैं. अब तक कुल 3394 क्विंटल खाद्य सामग्री जब्त की गई. जिसका अनुमानित मूल्य 4.76 करोड़ है. मानव उपभोग के योग्य नहीं होने पर 1463 क्विंटल सामग्री नष्ट की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2.34 करोड़ है. मथुरा प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.

सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब ने बताया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मिलावटखोरी और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. त्योहारों के अवसर पर आम नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री मौके पर ही जब्त और विनष्ट की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. त्योहारों के अवसर पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बड़े गिरोहों पर होगी सीधी कार्रवाई : डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि आगरा (गबाना, खैर) और मथुरा (बजना) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जो बड़ी डेयरियां और पनीर फैक्ट्रियां दिल्ली-एनसीआर में आपूर्ति करती हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावट के गिरोहों और माफिया तत्वों की कमर तोड़ने का अभियान चलाया जाएगा. बड़े गिरोह पर सीधी कार्रवाई की जाएगी.

छोटे कारोबारियों को राहत : विभाग ने स्पष्ट किया है कि छोटे कारोबारियों जैसे पनीर और मिठाई की छोटी दुकानों, स्टाफ या मजदूरों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी. कार्रवाई केवल बड़े गिरोहों और जनस्वास्थ्य खिलवाड़ करने वालों पर केंद्रित रहेगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनता से अपील की है कि मिठाई या खाद्य पदार्थ खरीदते समय बिल अवश्य लें, खुली मिठाई या संदिग्ध रंग-गंध वाले उत्पादों से बचें. किसी भी प्रकार की मिलावट की जानकारी हेल्पलाइन 1800-180-5533 या व्हाट्सएप नंबर 9793429747 पर दी जा सकती है.

9 दिन में 4 करोड़ से अधिक की सामग्री जब्त :