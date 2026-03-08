ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की नारी शक्ति को सीएम योगी ने लिखी पाती, जहां बेटियां सुरक्षित और सम्मानित होती हैं, वहां समाज करता है प्रगति

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम की पाती. ( ETV Bharat )

लखनऊ: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने नारी शक्ति के नाम पाती लिखी है. उन्होंने कहा कि सशक्त समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है. सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, गरिमा, आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ संकल्पित है. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले महिलाओं के साथ अपराध आम बात थी पर आज उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं. ये स्पष्ट नीति और साफ नीयत से संभव हुआ है. मिशन शक्ति, एंटी रोमियो अभियानों ने अपराधियों के मन में डर पैदा किया है. जहां बेटियां सुरक्षित और सम्मानित होती हैं, वहां समाज सतत प्रगति करता है. सीएम की पाती. (ETV Bharat) आज छात्राओं के ड्रॉपआउट रेट, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व गिरावट आई है. शिक्षा से रोजगार तक बेटियों को समान अवसर मिल रहा है. यूपी की नारी शक्ति आज स्वावलंबन का नया अध्याय रच रही है. बीसी सखी, लक्ष्मी दीदी, ड्रोन दीदी, स्वास्थ्य सखी, सूर्य सखी परिवार के साथ प्रदेश को सशक्त कर रहीं हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति के नाम पाती में लिखा है कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ संकल्पित है. याद करिए 2017 से पहले शाम होते ही घर से बाहर निकलने में बेटियां घबराती थीं. स्कूल, कॉलेज तक जाने में डर लगता था. महिलाओं के साथ अपराध आम बात थी, लेकिन आज बेटियां रात की पाली में भी काम कर रही हैं. यह सब संभव हुआ है स्पष्ट नीति और साफ नीयत से.