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CM योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी; कहा- अब इलाज के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ता

CM योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी. ( Photo Credit: CM Office Uttar Pradesh )

लखनऊ: विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखी है. सीएम ने लिखा कि पहले की सरकारों की उदासीनता से मस्तिष्क ज्वर से मृत बच्चों के परिजन रोते-बिलखते दिखते थे. 9 वर्ष पहले यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय थी. हमारी सरकार को सेवा का अवसर मिला तो पूर्वी यूपी के अभिशाप जापानी इंसेफेलाइटिस का अंत हुआ. सीएम योगी ने पाती में लिखा कि यूपी में नए अस्पताल बने, सुविधाएं बढ़ीं. विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हुई और उत्तम उपचार आम आदमी की पहुंच में आया. यूपी में दवा, जांच और टीकाकरण सुलभ हुआ है. 2017 के सापेक्ष 36 से बढ़कर आज 83 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं. आज किसी को उपचार के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है. अपनी जमीन बेचने की विवशता नहीं है. PHC में हेल्थ ATM की स्थापना से लेकर 108 एम्बुलेंस सेवा, टेली कंसल्टेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट, निःशुल्क डायलिसिस सेवा इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है. आरोग्य मेलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है.